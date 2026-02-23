Vuelos cancelados y atrasados en Costa Rica por impacto de tormenta invernal en Estados Unidos

Cerca de siete vuelos fueron cancelados y cuatro más reportan demoras en las páginas oficiales de los aeropuertos de Costa Rica Juan Santamaría y Daniel Oduber, como parte de las afectaciones de la tormenta invernal que golpea a los Estados Unidos.

En el Juan Santamaría se reportaron tres cancelaciones de la aerolínea United Airlines en la ruta hacia Nueva York.

Por una falla en el radar la llegada y salida de vuelos en el aeropuerto Juan Santamaría están suspendidos. Foto: Cortesía para La Teja (Cortesía/cortesía)

Además, cuatro vuelos de llegada registran demoras: se trata de operaciones de Avianca desde Bogotá, Iberia desde Madrid, Air France desde París y Edelweiss Air desde Zúrich. La tormenta en Estados Unidos puede tener afectaciones indirectas en otras rutas.

Debido a que las programaciones cambian constantemente, si tiene un vuelo para estos días, lo recomendable es revisarlo directamente en el sitio web oficial: www.sjoairport.com.

Por su parte, en el aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, la afectación fue más concentrada.

La aerolínea JetBlue canceló dos vuelos de llegada procedentes de Nueva York y Boston, así como dos salidas hacia esos mismos destinos.

La programación de estos vuelos se puede revisar en el sitio: www.guanacasteairport.com.

Además de la afectación en el transporte aéreo, la tormenta provocó la prohibición de circular en vías terrestres y el cierre de escuelas en Nueva York, según informó esta mañana la agencia AFP.

“Sigue nevando copiosamente”, informó en un mensaje en X el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) a las 10:28 GMT, cuando la cantidad de nieve acumulada alcanzaba los 38 centímetros.

Entre 23 y 28 centímetros de nieve cubrieron Manhattan y Brooklyn, por lo que las autoridades locales emitieron una prohibición de circulación para todos los vehículos no esenciales en calles, autopistas y puentes de la ciudad de Nueva York.

Decenas de millones de personas, desde la capital Washington hasta el estado de Maine, se ven afectadas por el fenómeno climático, que podría dejar hasta 60 centímetros de nieve en puntos específicos. Al menos 119.347 clientes se encontraban sin electricidad en el estado de Nueva Jersey, según el sitio de seguimiento poweroutage.us.

Fuertes ráfagas de viento y acumulaciones históricas de nieve mantienen bajo alerta a millones de personas en el noreste de Estados Unidos. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, advirtió que las vías de la ciudad estarán cerradas al tránsito como mínimo hasta el mediodía. “La ciudad no se ha enfrentado a una tormenta de esta magnitud en la última década. Pedimos a los neoyorquinos que eviten cualquier viaje que no sea esencial”, añadió.

Por su parte, Michelle Wu, alcaldesa de Boston, en el estado de Massachusetts, ordenó el cierre de las escuelas públicas y los edificios municipales. “Pedimos a todos que planifiquen con antelación, se mantengan seguros y abrigados, y permanezcan fuera de las carreteras”, concluyó Wu.