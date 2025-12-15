Este es el Premio Mayor del Gordo Navideño 2025

La Junta de Protección Social (JPS) realizó su tradicional sorteo del Gordo Navideño de Costa Rica este domingo 14 de diciembre.

El número ganador del premio mayor fue el 78 con la serie 714, que otorga ¢8.000 millones en cinco emisiones las cuales, según indicó la JPS, se vendieron en la plataforma en línea de la JPS.

El precio de cada fracción del Gordo Navideño tuvo un costo de ¢2.000, mientras que el entero se vendió en ¢80.000.

Segundo y tercer premio

El número ganador del segundo premio fue el 59 con la serie 052. Este premio da ¢160 millones en 5 emisiones y también fue vendido en las emisiones en línea de la Junta de Protección Social, según indicó la institución.

Finalmente, el entero ganador del tercer premio en importancia fue el del número 92 con la serie 244, para un premio que otorga ¢400 millones (¢80 millones por emisión, con un total de cinco emisiones).

Estos enteros se vendieron en Alajuela, San José, Cartago, Guanacaste, Puntarenas y Limón.

Montos a recibir

Si una persona tiene una fracción ganadora (número y serie) del premio mayor, recibirá ¢40 millones por cada fracción; si “pega” un entero, se estaría convirtiendo en la ganadora de ¢1.600 millones.

El cobro de fracciones o enteros se realiza en las oficinas de la JPS en San José o en las sucursales del Banco de Costa Rica (BCR) a nivel nacional, aunque aquí podría tardar de dos a tres días en ser depositado, pues las fracciones deben ser validadas.

En caso de la lotería comprada en línea, el monto ganado (por terminación, fracción o entero) es depositado automáticamente en la cuenta bancaria registrada.