Economía y Política

Yara Jiménez: la abogada cercana a Rodrigo Chaves es la nueva Presidenta de la Asamblea Legislativa

Yara Jiménez Fallas es la nueva presidenta de la Asamblea Legislativa. Conozca su trayectoria y su vínculo con el Poder Ejecutivo

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Por Tatiana Soto Morales

Yara Jiménez Fallas (52 años), diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), fue electa como presidenta del Congreso para la primera legislatura del período 2026-2030. Su designación coloca al oficialismo al frente de la Asamblea Legislativa en el inicio del nuevo cuatrienio.








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Yara JiménezDiputadaPresidente del Directorio
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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