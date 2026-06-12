Economía y Política

Zonas francas frenan su ritmo: crecimiento de regímenes especiales cayó a 1,6% en abril

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Por Redacción EF

El motor que durante años empujó la producción nacional con tasas de crecimiento de doble dígito ha empezado a perder fuerza de forma abrupta. Los datos del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de abril de 2026 revelan un severo enfriamiento en los Regímenes Especiales (RE) —donde se agrupan las empresas de zona franca—, encendiendo las alertas sobre la dependencia del país de unos pocos nichos globales.








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Redacción EF

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