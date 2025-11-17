Economía y Política

Las zonas francas definen 5 prioridades para el próximo Gobierno; conozca cuáles son

El sector de zonas francas impulsa la economía costarricense, pero la próxima administración deberá atender desafíos de inversión, costos y regulaciones laborales

Por Tatiana Soto Morales

El Régimen de Zona Franca sostiene buena parte de las exportaciones de Costa Rica. Solo en 2024, fue responsable del 66,5% del monto exportable generado por el país.








