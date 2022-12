No se pierda las lluvias de estrellas y el eclipse del 2023: este es el calendario anual de eventos celestes visibles desde Costa Rica

14 de octubre

Eclipse anular de sol

El evento astronómico más esperado del año. La Luna ocultará al Sol pero de no forma total, sino que se verá un “anillo de fuego” alrededor de nuestro satélite natural. Lamentablemente, este eclipse no se verá en su fase de anularidad completa en todo Costa Rica, pero sí en el Caribe norte y sur, en ciudades como Puerto Limón. El resto del país sí podrá verlo en fase de 90% de ocultación solar, lo cual también es único y sorprendente. El evento se formará entre las 10:00 a.m. y las 2:00 p.m., es necesario el uso de gafas especiales para ver el sol y no verse afectado por su radiación. Abajo de esta tabla el detalle de su visibilidad en el continente americano y en Costa Rica.