Elecciones 2026

Elecciones 2026: “El Financiero” lanza herramienta interactiva para que usted mida su afinidad con los candidatos presidenciales

Por Redacción EF

De cara al inicio de la carrera electoral rumbo a los comicios presidenciales de 2026 en Costa Rica, El Financiero pone a disposición de sus lectores una nueva herramienta digital diseñada para analizar la compatibilidad ideológica y programática entre los votantes y los aspirantes a la presidencia.








