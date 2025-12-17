Elecciones 2026: “El Financiero” lanza herramienta interactiva para que usted mida su afinidad con los candidatos presidenciales

De cara al inicio de la carrera electoral rumbo a los comicios presidenciales de 2026 en Costa Rica, El Financiero pone a disposición de sus lectores una nueva herramienta digital diseñada para analizar la compatibilidad ideológica y programática entre los votantes y los aspirantes a la presidencia.

Bajo el título “¿Cuál candidato piensa como yo?”, este interactivo busca ofrecer claridad en un panorama político cada vez más complejo, permitiendo a la ciudadanía contrastar sus propias posturas frente a las propuestas de los distintos precandidatos.

¿Cómo funciona la herramienta?

El funcionamiento del aplicativo es sencillo y directo. El usuario debe responder un cuestionario compuesto por 20 preguntas clave sobre la realidad nacional. Estas interrogantes abordan temas coyunturales y estructurales que definirán la agenda política de los próximos años.

Una vez completado el cuestionario, el sistema procesa las respuestas y genera un reporte personalizado que indica:

Con cuál candidato tiene mayor porcentaje de coincidencia general.

El desglose de afinidades por áreas temáticas específicas.

Esta metodología permite al usuario no solo ver un resultado global, sino entender en cuáles temas su visión se alinea con la de los aspirantes y en cuáles existen discrepancias.

Un esfuerzo por el voto informado

El lanzamiento de este quiz responde a un esfuerzo editorial de El Financiero por fortalecer la democracia costarricense mediante la promoción de un voto informado.

“Más allá de las campañas publicitarias y las figuras mediáticas, esta herramienta pone el foco en las ideas y las propuestas concretas. El objetivo es que, junto a nuestros análisis en nuestro sitio web y nuestra edición impresa, los electores lleguen a las urnas en 2026 con un conocimiento fundamentado sobre quién representa mejor sus intereses y valores, y tomen una decisión con más datos y coincidencias reales y menos con percepciones superficiales”, dijo Pablo Fonseca, director de El Financiero.

La herramienta ya se encuentra disponible para todos los visitantes que deseen realizar el ejercicio cívico de comparar sus posturas con la oferta electoral vigente.