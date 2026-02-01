Uber y DiDi facilitarán traslados a los centros de votación: vea cómo activar los descuentos este domingo

Este domingo 1.º de febrero, Costa Rica vive una nueva fiesta democrática con la celebración de las elecciones nacionales. Ante la movilización masiva de ciudadanos, el transporte se convierte en un factor clave para garantizar la asistencia a las urnas.

Con el objetivo de reducir las barreras de movilidad y facilitar el sufragio, las principales plataformas de transporte privado que operan en el país activaron una serie de incentivos económicos para sus usuarios durante la jornada.

Tanto Uber como DiDi anunciaron la habilitación de códigos promocionales específicos que permitirán a los votantes desplazarse hacia y desde los centros de votación con tarifas reducidas en horarios extendidos.

DiDi y Uber ofrece descuentos en viajes hacia centros de votación este domingo en varias regiones del país. (Archivo /Archivo)

En el caso de DiDi, la iniciativa se gestionó en alianza con la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) bajo la campaña institucional “Su voto cuenta”. Este esfuerzo busca incentivar la participación cívica mediante el apoyo logístico.

Los usuarios de esta aplicación podrán acceder a un descuento de hasta un 30% en las solicitudes de viaje. El beneficio aplica para los servicios Express, Pon tu Precio y Taxi, utilizando el código VOTACONDIDI.

La promoción estará vigente este domingo entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m., o hasta agotar existencias. Es importante destacar que cada usuario podrá canjear el cupón una única vez durante el día.

Además, la plataforma ofrece un incentivo adicional para nuevos registros. Quienes descarguen la app por primera vez recibirán hasta un 50% de descuento acreditado en su billetera digital, válido exclusivamente para esta fecha.

Los beneficios de DiDi abarcan zonas más allá de la capital. Según la empresa, los descuentos están habilitados en el Gran Área Metropolitana (GAM), así como en Limón, Liberia y San Carlos, donde mantienen operaciones activas.

A las 8:45pm iniciará la Sesión Solemne del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en la cual se dará a conocer el primer corte del conteo de los votos. (Jonathan Jimenez Flores/Jjiménez)

Por su parte, Uber también se unió a la jornada con una dinámica diseñada para cubrir el trayecto completo del votante. La plataforma ofrece rebajas de hasta un 50% mediante una alianza con la organización Global Shapers San José.

Para acceder a este beneficio, los usuarios deben ingresar el código promocional JALEAVOTAR26. Este cupón permite realizar dos viajes: uno de ida hacia el recinto electoral y otro de regreso al punto de partida.

La empresa estableció un tope máximo de descuento de ₡1.500 por cada viaje. La promoción aplica siempre que el punto de inicio o destino corresponda a un centro de votación oficial y estará activa de 6:00 a. m. a 6:00 p. m.

Para activar el código en Uber, el usuario debe ingresar a su perfil dentro de la aplicación, seleccionar la opción “Billetera”, ir a la sección de “Promociones” y digitar la clave mencionada anteriormente antes de solicitar el vehículo.

Ambas compañías coincidieron en que estas acciones buscan mitigar obstáculos comunes como el congestionamiento vial, la falta de espacios de parqueo o las largas distancias que a menudo desincentivan el voto.