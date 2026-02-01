Elecciones 2026

Uber y DiDi facilitarán traslados a los centros de votación: vea cómo activar los descuentos este domingo

Por Mathew Chaves

Este domingo 1.º de febrero, Costa Rica vive una nueva fiesta democrática con la celebración de las elecciones nacionales. Ante la movilización masiva de ciudadanos, el transporte se convierte en un factor clave para garantizar la asistencia a las urnas.








