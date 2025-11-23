Emprender

Catica Chocolates: la pyme costarricense que supera a las mejores del mundo en competencias internacionales

Catica Chocolates, una pyme familiar de Costa Rica, es medallista de la final mundial de los International Chocolate Awards

EscucharEscuchar
Por Marcia Solano Miller

En Sabana Redonda de Poás, un pequeño taller artesanal convierte granos de cacao en chocolates reconocidos por su pureza y trazabilidad.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
International Chocolate AwardsCosta RicaCatica Chocolates
Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Bachillerato en periodismo de la Universidad Latina y estudiante de licenciatura en la UIA. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.