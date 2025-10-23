Emprender

El ‘super’ que no se vende: cómo Osman Supermercado lleva 90 años de existencia y tres ofertas de compra rechazas

Osman Supermercado conectó con la comunidad de Zarcero gracias a un televisor. En sus 90 años de trayectoria, la familia se enfrentó a la llegada de grandes de la industria y actúa como generador de empleo local

EscucharEscuchar
Por Marcia Solano Miller

Si usted vivió la llegada de los primeros televisores a Costa Rica, probablemente recuerde lo común que era reunirse en casa de algún vecino a ver un programa durante la tarde.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Costa RicaOsman SupermercadoZarcero
Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Bachillerato en periodismo de la Universidad Latina y estudiante de licenciatura en la UIA. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.