Aeropuerto que conecta directo a Costa Rica con Europa fue distinguido como el mejor entre los gigantes del Viejo Continente

Uno de los aeropuertos que conectan directo a Costa Rica con Europa fue distinguido como el mejor entre los gigantes del Viejo Continente.

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el principal punto de entrada y conexión para los viajeros costarricenses que se desplazan hacia Europa, ha alcanzado la cima de la industria aeroportuaria internacional.

El Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) lo ha distinguido como el “Mejor Aeropuerto Europeo con más de 40 millones de pasajeros”, un reconocimiento que lo sitúa como el líder indiscutible entre los grandes hubs del Viejo Continente.

Este galardón, otorgado dentro de los ASQ Customer Experience Awards, es considerado la máxima distinción mundial en cuanto a experiencia del cliente.

Su relevancia para Costa Rica es directa: Madrid-Barajas es el nodo estratégico donde operan aerolíneas como Iberia y diversas firmas bajo código compartido (codeshare), facilitando el flujo constante de turistas y viajeros de negocios entre el país centroamericano y el resto de Europa.

La voz del pasajero como juez

A diferencia de otros premios basados en criterios políticos o meras cifras de tráfico, este reconocimiento se fundamenta exclusivamente en la percepción directa del viajero. Los resultados de 2025 se derivan de las encuestas ASQ (Airport Service Quality), que miden variables críticas para el usuario, tales como:

Eficiencia operativa: Agilidad en controles de seguridad, procesos de check-in y migraciones.

Instalaciones: Calidad, limpieza y comodidad de las terminales.

Atención al cliente: Amabilidad y profesionalismo del personal.

Accesibilidad: Conexiones mediante transporte público, carreteras y herramientas digitales.

Un hito histórico frente a la competencia

Esta es la primera vez que Madrid-Barajas logra el primer puesto en la categoría de aeropuertos de gran escala (más de 40 millones de pasajeros anuales). En la evaluación, el aeropuerto madrileño superó en satisfacción a competidores históricos como Frankfurt, Londres-Heathrow o París-Charles de Gaulle, consolidándose como un referente de calidad técnica y operativa.

Mario Otero, director del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, destacó que este premio es el resultado de una estrategia de mejora continua. Según Otero, el reconocimiento refleja el esfuerzo por mantener “estándares muy elevados de calidad en un contexto cada vez más competitivo y exigente”, utilizando la escucha activa para adaptar los servicios a los perfiles de turistas y viajeros de negocios.

El puente entre Costa Rica y el mundo

Para el mercado costarricense, la noticia refuerza la confianza en la ruta transatlántica. Madrid-Barajas no solo funciona como un destino final, sino como un centro de distribución clave hacia Asia, África y el resto de capitales europeas.

La distinción otorgada por el ACI —organismo que agrupa a más de 800 miembros en 160 países— confirma que los viajeros que parten desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría con destino a Madrid cuentan con la garantía de transitar por la infraestructura mejor valorada de Europa, asegurando una experiencia de viaje fluida, segura y confortable.