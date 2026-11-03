Estilo de vida

Alimentos proteicos: cuándo necesitamos un aporte extra y cuándo no

Por Lidia Daimiel Ruiz y Lorena López Lora

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Hace unos años buscábamos alimentos light. Después llegaron los productos sin azúcar, los alimentos “eco” y los mal llamados “superalimentos”. Ahora parece que se ha instaurado una nueva tendencia nutricional: las proteínas.








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