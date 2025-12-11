Atención turistas de Costa Rica: Reino Unido cambia sus reglas de ingreso

Los planes de viaje hacia Londres y el resto del Reino Unido cambiarán para los turistas de Costa Rica a partir de 2026.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto confirmó oficialmente que Reino Unido implementará un nuevo requisito migratorio para los ciudadanos de Costa Rica, quienes deberán tramitar una Autorización Electrónica de Viaje (ETA, por sus siglas en inglés) antes de abordar su vuelo.

La medida, comunicada por la Cancillería, establece que el permiso será obligatorio a partir del 25 de febrero de 2026. Esta disposición forma parte de la digitalización de fronteras británica y busca reforzar la seguridad migratoria, permitiendo un control previo de los visitantes que actualmente no requieren visa.

La ETA no es una visa, sino un permiso digital vinculado electrónicamente al pasaporte del viajero. Su costo está fijado en £16 (libras esterlinas), lo que equivale aproximadamente a unos $22, según el tipo de cambio.

Una vez aprobada, la autorización tendrá una vigencia de dos años o hasta que expire el pasaporte del titular, lo que ocurra primero, y permitirá realizar múltiples visitas al territorio británico durante ese periodo.

Todos los ciudadanos costarricenses que deseen ingresar al Reino Unido como visitantes (sin visa) deberán contar obligatoriamente con una Autorización Electrónica de Viaje (Perplexity/EF)

Es importante destacar que, según Relaciones Exteriores, las aerolíneas comenzarán a verificar este requisito en sus sistemas desde el 28 de enero de 2026, casi un mes antes de la entrada en vigor oficial para el ingreso, por lo que se recomienda a los viajeros realizar el trámite con antelación.

El proceso de solicitud es completamente digital. Los interesados podrán gestionar su ETA a través de la aplicación móvil “UK ETA app”, disponible para iOS y Android, o mediante el sitio web oficial del gobierno británico (gov.uk).

El sistema requerirá subir una fotografía del pasaporte, una foto del rostro y realizar el pago en línea. La respuesta suele tardar unos tres días hábiles, aunque en muchos casos es casi inmediata.

Al corte de setiembre de 2025, Reino Unido reportó que se aprobaron 19,6 millones de solicitudes por la ETA. (Canva /Canva)

¿Quiénes deben tramitarla?

La ETA será obligatoria para todos los costarricenses, incluidos menores de edad, que viajen por motivos de turismo, visita a familiares, negocios o estudios de corta duración (menos de seis meses). Incluso aquellos pasajeros que solo realicen tránsito aeroportuario y pasen por el control de pasaportes también deberán contar con este permiso, según informó el gobierno británico.

Existen excepciones a la regla: no necesitarán tramitar la ETA quienes ya posean una visa británica válida, tengan estatus de residencia legal en el Reino Unido o cuenten con pasaporte británico o irlandés.

La Cancillería recordó que, aunque la ETA es un requisito indispensable para abordar, la decisión final de ingreso siempre recae en el oficial de migración en el puesto fronterizo.