Estilo de vida

Atención turistas de Costa Rica: Reino Unido cambia sus reglas de ingreso

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

Los planes de viaje hacia Londres y el resto del Reino Unido cambiarán para los turistas de Costa Rica a partir de 2026.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Reino UnidoETAviajesrequisitosmigración
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.