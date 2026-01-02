Estilo de vida

Auge y caída de MTV: el negocio que transformó la música y se apagó en 2026

Por Redacción EF

El 31 de diciembre de 2025, a medianoche, MTV apagó definitivamente sus señales musicales en todo el mundo. Después de 44 años revolucionando la industria del entretenimiento, el canal que convirtió el videoclip en arte y transformó la manera en que millones de personas descubrieron la música, cerró el capítulo más emblemático de su historia. El último video transmitido fue, simbólicamente, “Video Killed the Radio Star” de The Buggles, la misma canción que inauguró sus emisiones el 1 de agosto de 1981.​








