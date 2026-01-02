Auge y caída de MTV: el negocio que transformó la música y se apagó en 2026

El 31 de diciembre de 2025, a medianoche, MTV apagó definitivamente sus señales musicales en todo el mundo. Después de 44 años revolucionando la industria del entretenimiento, el canal que convirtió el videoclip en arte y transformó la manera en que millones de personas descubrieron la música, cerró el capítulo más emblemático de su historia. El último video transmitido fue, simbólicamente, “Video Killed the Radio Star” de The Buggles, la misma canción que inauguró sus emisiones el 1 de agosto de 1981.​

La revolución que nació en 1981

Cuando MTV salió al aire con las palabras “Ladies and gentlemen, rock and roll”, pocos imaginaban que ese canal por cable cambiaría para siempre la relación entre música e imagen. La propuesta era radical: 24 horas de música, todos los días, presentada por “video jockeys” o VJs que se convirtieron en los primeros influencers de la historia.​

El impacto fue meteórico. MTV impulsó carreras que hoy son parte de la historia de la música: Michael Jackson, Madonna, Nirvana, Metallica y muchos más. En 1983, Michael Jackson rompió barreras raciales al convertirse en el primer artista afroamericano en rotación constante con “Billie Jean”, tras presiones públicas de figuras como David Bowie. Pero fue “Thriller”, estrenado en MTV el 2 de diciembre de 1983, el que redefinió el videoclip como una obra cinematográfica, con un presupuesto de casi un millón de dólares y 14 minutos de duración.

En 1984, los Video Music Awards (VMAs) reforzaron el estatus de MTV como referente global del espectáculo. La presentación de Madonna con “Like a Virgin” se convirtió en un momento icónico, mientras que el beso entre Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera en los VMAs de 2003 generó una ola mediática que demostró cómo el canal había trascendido la música para convertirse en un fenómeno cultural.

Del videoclip al reality show

A mediados de los años 90, MTV comenzó su transformación. El estreno de “The Real World” en 1992 marcó el nacimiento del reality show moderno, un género que cambiaría la televisión para siempre. Series como “Jersey Shore”, “Teen Mom” y “Catfish” desplazaron progresivamente los videoclips, mientras plataformas digitales absorbían el interés del público más joven.

MTV Unplugged también dejó una huella imborrable. El concierto acústico de Nirvana, grabado el 18 de noviembre de 1993 en Nueva York, se convirtió en uno de los álbumes en vivo más vendidos de la historia. Kurt Cobain rompió con la tradición del formato al negarse a tocar sus éxitos más conocidos y al invitar a los poco conocidos Meat Puppets en lugar de estrellas consagradas. La actuación, emitida un mes antes de la muerte de Cobain en abril de 1994, quedó como su elegía final.

En América Latina, MTV inauguró sus transmisiones el 1 de octubre de 1993 desde Miami, con el videoclip “We are sudamerican rockers” de Los Prisioneros. La señal creció rápidamente, dividiéndose en señales regionales y adaptándose a los ritmos locales, desde el rock en español hasta la explosión del pop latino con artistas como Ricky Martin y Shakira.

La era digital que MTV no supo conquistar

El declive de MTV como canal musical tiene un nombre claro: YouTube. Lanzada en 2005, la plataforma permitió a los usuarios acceder a cualquier videoclip en segundos, sin horarios ni programación impuesta. Spotify, TikTok e Instagram consolidaron una nueva forma de consumir música: inmediata, personalizada y bajo demanda.

“La música dejó de necesitar una pantalla fija y un horario determinado: hoy circula de manera fragmentada, inmediata y personalizada a través de plataformas digitales y servicios de streaming”, señaló Forbes Argentina en su análisis del cierre. MTV no logró adaptarse a tiempo. Mientras otros medios migraban a YouTube, MTV esperó hasta 2010 para publicar su primer video en la plataforma, cuando ya era demasiado tarde.

El golpe final llegó con la fusión entre Paramount Global y Skydance Media, cerrada el 7 de agosto de 2025. La nueva dirección optó por una reestructuración drástica que incluyó el cierre de MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live. La decisión respondió a criterios económicos: estos canales ya no eran rentables y Paramount buscaba recortar 500 millones de dólares en gastos operativos.

El legado que permanece

Aunque MTV cerró sus canales musicales, la marca no desaparece por completo. El canal principal continuará con reality shows y entretenimiento, mientras que los MTV Video Music Awards y los Europe Music Awards seguirán celebrándose. Además, algunos contenidos estarán disponibles a través de Pluto TV, el servicio de streaming gratuito de Paramount.

Para millones de personas en todo el mundo, MTV fue mucho más que un canal de televisión: fue el lugar donde se aprendió a ver la música, donde se descubrieron artistas que marcaron vidas enteras, y donde la cultura juvenil encontró su primera gran vitrina global. Con su cierre, se confirma una realidad: la música ya no se espera frente al televisor, se busca y se elige en la palma de la mano.

MTV deja un legado imborrable, pero su formato televisivo tradicional se apaga definitivamente con la llegada del 2026, dando paso a una nueva era donde los algoritmos reemplazaron a los VJs, y donde el videoclip dejó de ser un acontecimiento para convertirse en contenido instantáneo.