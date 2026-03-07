¿Aún no tiene planes para Semana Santa? Descubra las rutas hacia Sudamérica donde viajar en clase ejecutiva es más barato

El calendario marca el inicio de la recta final para la conmemoración de la Semana Santa. Este periodo representa una oportunidad para que los costarricenses pausen sus labores y busquen destinos fuera de las fronteras nacionales, consolidando el interés por ir a Sudamérica.

Para documentar el panorama tarifario actual, El Financiero empleó la herramienta digital Google Travel. El ejercicio técnico filtró vuelos redondos desde el aeropuerto Juan Santamaría hacia el sur del continente, del domingo de Ramos al domingo de Resurrección.

El mercado aéreo regional presenta una particularidad estructural. Las aerolíneas que cubren estas rutas latinoamericanas no disponen de cabinas de primera clase, limitando su oferta comercial a los espacios de turista, turista premium y la categoría ejecutiva o de negocios.

Costos de tiquetes en la clase turista

La clase turista concentra las alternativas más accesibles para el presupuesto del viajero. El rastreo de datos demuestra que los destinos de Colombia lideran la lista de opciones económicas disponibles para trasladarse durante el cierre de marzo y los primeros días de abril.

Bogotá: $544

Medellín: $629

Cuenca: $673

Quito: $712

Vista aérea de la ciudad de Bogotá. (Canva/Canva)

Tarifas para turista premium y ejecutiva

Los pasajeros que requieren más espacio durante su trayecto aéreo pueden inclinarse por la cabina de turista premium. Las plataformas de reservas evidencian incrementos en los precios para esta categoría intermedia respecto a los montos cobrados en la clase básica de pasaje.

Montevideo: $1.430

Lima: $1.444

Santiago: $1.527

El segmento superior, conocido en la industria como clase ejecutiva, refleja dinámicas de facturación particulares. Al revisar el mercado, se constata que ciertas rutas hacia el territorio colombiano resultan más baratas que volar en turista premium hacia los otros países.

Bogotá: $796

Lima: $950

Guayaquil: $995

Las conexiones hacia Sudamérica exigen considerar el tipo de cambio de venta del banco emisor al momento de la compra. (IStock)

La revisión realizada en el sistema de Google contempló diversas combinaciones de traslado. Las tarifas expuestas incluyen tanto itinerarios operados mediante conexiones directas como trayectos que requieren una o varias escalas técnicas intermedias en los aeropuertos.

Las dinámicas de precios en la aviación comercial experimentan ajustes automatizados cada día. Los valores documentados en el presente reporte pueden presentar variaciones al alza o a la baja conforme los calendarios avancen hacia el domingo de Ramos estipulado de partida.

La anticipación en la reserva de los itinerarios de vuelo constituye el factor principal para congelar los costos. Retrasar la emisión de los tiquetes aéreos incrementa el riesgo de enfrentar una escalada de precios impulsada por el volumen de pasajeros de esta temporada.

El presupuesto global del viaje requiere sumar otros rubros adicionales a los tiquetes. Los pasajeros pueden contemplar los impuestos, los seguros de cobertura médica y los costos de alojamiento en las zonas hoteleras de las ciudades elegidas para los recorridos.

El mercado aeronáutico demanda una revisión comparativa antes de formalizar la transacción electrónica. Las políticas de equipaje de cada aerolínea también modifican el importe final, ya que las tarifas básicas suelen restringir el volumen de maletas en la cabina del avión.