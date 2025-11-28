Black Friday de Avianca: lista de descuentos para viajeros desde Costa Rica

En el contexto del Black Friday, la aerolínea colombiana Avianca lanzó este viernes su campaña “Black Sale” con descuentos que alcanzan hasta el 70% en tarifas aéreas desde San José hacia más de 30 destinos en América Latina, Norteamérica y Europa.

La promoción ofrece a los ticos la oportunidad de planificar viajes hasta mayo de 2026 a precios significativamente reducidos.

Los siguientes datos fueron tomados del sitio web oficial el 28 de noviembre a las 10 a. m. y pueden variar con posterioridad.

Destinos destacados y precios desde Costa Rica

La oferta incluye vuelos desde el Aeropuerto Juan Santamaría hacia destinos regionales y de larga distancia.

Entre las opciones más económicas se encuentran Tegucigalpa a $81 por trayecto con un 52% de descuento, Miami a $128 por trayecto, y Ciudad de Guatemala con vuelo ida y vuelta desde $139, esta última con un 61% de rebaja.​

Guatemala se ofrece con vuelo de ida y vuelta desde $139.​

Para quienes buscan destinos sudamericanos, Santiago de Chile aparece a $150 por trayecto con un 32% de descuento, Buenos Aires desde $166 por trayecto, y Lima a $181 por trayecto.

En el caso de destinos colombianos, Bogotá arranca en $202 ida y vuelta con un 60% de descuento, mientras que Cartagena se ofrece desde $209 y Medellín desde $202, ambos con rebajas superiores al 40%.

Norteamérica con rebajas

Los vuelos hacia Estados Unidos presentan descuentos considerables. Nueva York se encuentra disponible desde $181 ida y vuelta con un 55% de rebaja, Washington desde $184 ida y vuelta, y Dallas con un 70% de descuento alcanzando los $252 ida y vuelta.

El tiquete a Nueva York se encuentra disponible desde $181 ida y vuelta con un 55% de rebaja. (ED JONES/AFP)

Otros destinos como San Francisco ($197 por trayecto), Houston ($272) y Boston ($226) también forman parte de la promoción.​

Toronto, en Canadá, figura con un 68% de descuento y un precio de $222 ida y vuelta, convirtiéndose en una de las ofertas más competitivas para viajeros que buscan el hemisferio norte.​

Europa: Madrid y Barcelona en la mira

Para los viajeros con destino a España, Madrid presenta tarifas desde $640 ida y vuelta, mientras que Barcelona se ofrece desde $905. Aunque los porcentajes de descuento en estos destinos europeos son menores (25% para Barcelona), representan una oportunidad para quienes planifican viajes transatlánticos en el primer semestre de 2026.

Barcelona se ofrece desde $905. (LLUIS GENE/AFP)

Condiciones y vigencia de la promoción

La campaña Black Sale de Avianca está disponible para compras realizadas hasta el 28 de noviembre de 2025, con fechas de viaje válidas hasta mayo de 2026.

Los descuentos anunciados aplican únicamente sobre la tarifa base, excluyendo combustible, impuestos y tasas aeroportuarias.

Las tarifas promocionales corresponden a la categoría básica, lo que significa que incluyen únicamente el asiento y un artículo personal.

El equipaje de mano de 10 kg y la maleta de bodega deben pagarse por separado si el pasajero los requiere.

Sin embargo, todas las compras permiten acumular millas LifeMiles, el programa de viajero frecuente de la aerolínea.

Contexto del sector aéreo en Costa Rica

La promoción llega en un momento favorable para el turismo costarricense. El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría proyecta un incremento del 4,5% en la llegada de pasajeros durante la temporada alta 2025-2026, lo que representa aproximadamente 288.000 viajeros adicionales respecto al periodo anterior.

Avianca compite en esta temporada con otras aerolíneas que también han lanzado ofertas agresivas.

Copa Airlines ofrece su campaña “Blue Week” con vuelos desde Costa Rica a partir de CRC 79,702 hacia Panamá y otros destinos, mientras que Aeroméxico presenta promociones especiales para destinos mexicanos como Ciudad de México, Cancún y Guadalajara.