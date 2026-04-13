Estilo de vida

Charla explicará el “sensemaking” como clave para encontrar claridad y propósito en la vida

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Por Redacción EF

La iniciativa Espacios para Reconectar presentará el próximo jueves 30 de abril de 2026 una conferencia participativa diseñada para abordar el concepto de sensemaking, entendido como la capacidad de interpretar las vivencias personales en lugar de simplemente gestionarlas de forma automática.








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Redacción EF

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