Charla explicará el “sensemaking” como clave para encontrar claridad y propósito en la vida

La iniciativa Espacios para Reconectar presentará el próximo jueves 30 de abril de 2026 una conferencia participativa diseñada para abordar el concepto de sensemaking, entendido como la capacidad de interpretar las vivencias personales en lugar de simplemente gestionarlas de forma automática.

El encuentro busca ofrecer una respuesta al sentimiento de vacío que persiste en la sociedad actual, incluso cuando los aspectos externos de la vida como el trabajo parecen funcionar correctamente.

Interpretar la realidad más allá de la gestión

El enfoque central de la actividad es el sensemaking, definido como el aprendizaje para interpretar lo que vivimos y no limitarse únicamente a gestionarlo.

En un contexto donde “todo funciona” pero persiste un sentimiento de vacío, la charla busca analizar cómo las historias internas —compuestas por creencias, heridas y narrativas— dan forma a la vida de cada individuo.

Durante el encuentro, se profundizará en diversos pilares para el equilibrio interior:

Impacto del ruido actual: Se examinará cómo la prisa, las redes sociales y las exigencias del entorno afectan la claridad interior.

Se examinará cómo la prisa, las redes sociales y las exigencias del entorno afectan la claridad interior. El valor de la pausa: Se destacará la importancia de detenerse para entender, utilizando el silencio y la reflexión como herramientas.

Se destacará la importancia de detenerse para entender, utilizando el silencio y la reflexión como herramientas. Criterios de decisión: La necesidad de ordenar la vida desde dentro, utilizando los valores como el criterio real para decidir.

La necesidad de ordenar la vida desde dentro, utilizando los valores como el criterio real para decidir. Integración vital: El proceso de integrar errores, pérdidas y logros para construir una existencia coherente.

El sensemaking es el aprendizaje para interpretar lo que vivimos y no limitarse únicamente a gestionarlo. (Shutterstock)

Sobre el conferencista

La charla será impartida por Alex Solís Fallas, quien posee un máster en Familia por la Universidad de Navarra. Solís es abogado especialista en Derecho Constitucional y cuenta con una amplia trayectoria pública, habiendo servido como Contralor de la República y Diputado en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Actualmente, se desempeña también como escritor, profesor y consultor.

Detalles y participación

El evento se llevará a cabo el jueves 30 de abril de 2026 en el Centro Universitario Miravalles, en un horario de 7:00 p. m. a 9:00 p. m. Debido a que el cupo es limitado, se requiere inscripción previa.

Categoría Inversión Por persona ₡25,000.00 Por matrimonio o novios ₡40,000.00

Para apartar el espacio se debe coordinar con Joaquín Trigueros al (+506) 6056-4418 o al (+506) 7265-0894.