Cierres de vías en San José por el Festival de la Luz 2025: la lista completa

Por primera vez en su historia, el tradicional Festival de la Luz modificará completamente su recorrido y se realizará alrededor del Parque Metropolitano La Sabana este sábado 13 de diciembre.

Este cambio de ruta obligará a la Policía de Tránsito a implementar una serie de cierres viales estratégicos y desvíos que afectarán la movilidad en gran parte del sector oeste de San José desde el miércoles previo al evento.

Cierres nocturnos previos al evento

Los trabajos de preparación iniciarán con cierres parciales el miércoles 10 y jueves 11 de diciembre, en horario nocturno de 10:00 p.m. a 5:00 a.m., afectando los alrededores del Parque Metropolitano La Sabana, específicamente la calle 42, la ruta 27 y el costado oeste sobre la ruta 104 en Pavas. Estos cierres permitirán el montaje de tarimas y graderías para el evento.

El viernes 12 de diciembre a partir de las 10:00 p.m., se cerrarán las primeras tres cuadras del Paseo Colón, desde la estatua de León Cortés Castro, para la colocación de las carrozas. A partir de las 11:00 p.m. del viernes, comenzará la colocación del vallado de seguridad e iniciarán los cierres graduales que se mantendrán hasta la madrugada del domingo 14 de diciembre.

Cierres el día del evento

El sábado 13 de diciembre, día del festival, las restricciones se intensificarán desde temprano. A partir de las 11:00 a.m. se establecerán regulaciones parciales en el tramo comprendido entre Funerales Vida y el Gimnasio Nacional, y una hora después, al mediodía, ese sector quedará completamente cerrado.

Las autoridades advierten que los cierres alrededor de La Sabana generarán un efecto dominó en Circunvalación, la General Cañas y otras calles al sur y oeste de la capital. Se recomienda visitar la capital solo en caso estrictamente necesario.

Los carriles aledaños a La Sabana permanecerán bloqueados durante toda la tarde y noche, aunque la ruta paralela por el sector de la Contraloría General de la República seguirá habilitada. Únicamente la calle 42, en el costado este del parque, permanecerá abierta para tránsito controlado.

Rutas alternas y desvíos

La Municipalidad de San José ha establecido cuatro corredores principales de rutas alternas según la dirección de desplazamiento:

Al sur: Se mantendrán habilitadas dos vías principales para el ingreso y egreso de la ciudad.

Al norte: Se dejará una vía operativa sobre la Avenida 3 para vecinos, comerciantes y transporte público. La ruta 2 permanecerá habilitada, permitiendo a los conductores dirigirse hacia la ruta 39 y posteriormente al sector de Pavas.

Al este: La Avenida Segunda y el Paseo Colón (de calle 36 a calle 14) permanecerán abiertos. También se habilitarán pasos transversales de sur a norte y viceversa en las calles 40, 38 y 36.

Al oeste: Se establecerán rutas alternas para el acceso y salida de la ciudad por las avenidas 2 y 4.

Los vehículos provenientes del Monumento al Agua serán desviados hacia el este en el sector de la agencia Nissan, mientras que quienes salgan de la capital deberán circular por detrás del supermercado Más x Menos para incorporarse posteriormente a la ruta General Cañas.

Los vehículos pesados, después de las 11:00 a.m., no podrán continuar hacia la capital más allá del Monumento al Agua y deberán utilizar la Circunvalación obligatoriamente.

Operativo de seguridad masivo

El dispositivo de seguridad contemplará la participación de más de 1.000 personas, incluyendo 600 oficiales de la Policía Municipal de San José, 200 de Fuerza Pública, 60 oficiales de Tránsito y 150 de seguridad privada, además de 50 voluntarios especializados.

La Sabana estará completamente vallada con 11 accesos oficiales controlados, incluyendo puentes peatonales sobre la Ruta 27 y entradas desde avenidas principales como la Avenida 10 frente a la funeraria Valle de Paz, el puente del Colegio de Periodistas y la Avenida 3A en la calle 48.

Como medidas especiales, se aplicará ley seca durante todo el sábado 13 de diciembre en un perímetro de 200 metros alrededor del parque, se prohibirá la detonación de pólvora y no se permitirán ventas ambulantes dentro ni en las inmediaciones del parque. El evento también será libre de humo de tabaco.

Los cierres se extenderán hasta la medianoche aproximadamente, con un total de 35 oficiales de Tránsito regulando el flujo vehicular durante toda la jornada. Las autoridades recomiendan a la población evitar el ingreso a San José si no es estrictamente necesario, anticipar desplazamientos y seguir las indicaciones de los oficiales de tránsito para garantizar una movilidad segura.