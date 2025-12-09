Estilo de vida

Cierres de vías en San José por el Festival de la Luz 2025: la lista completa

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

Por primera vez en su historia, el tradicional Festival de la Luz modificará completamente su recorrido y se realizará alrededor del Parque Metropolitano La Sabana este sábado 13 de diciembre.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.