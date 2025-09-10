‘Conociendo mi país’: la nueva apuesta de Grupo Nación que lo invita a descubrir los rincones espectaculares de Costa Rica

Grupo Nación diversifica su oferta editorial con el lanzamiento de un nuevo proyecto digital especializado en contenido turístico. La iniciativa nace desde la unidad de Brandvoice.

El blog lleva como nombre “Conociendo mi país” estrenó su primer episodio y está disponible en la plataforma de YouTube. El Hotel Montaña de Fuego fue el primer destino visitado para después visitar la Villa Maleku donde se explica qué hacían los antepasados.

La nueva propuesta se enfoca en mostrar destinos costarricenses desde una perspectiva de “lugares espectaculares, auténticos y únicos de nuestro hermoso país”.

El proyecto también busca conectar la identidad costarricense e invitar a redescubrir lo que los ticos tenemos cerca desde el sentido de contar historias mediante videos.

La estrategia combina el reconocimiento de atractivos naturales y culturales.

Conociendo mi país destacará destinos costarricenses. (Rafael Pacheco Granados)

La iniciativa se enmarca dentro de una estrategia de expansión digital, aprovechando plataformas tecnológicas existentes para alcanzar segmentos de audiencia complementarios.

