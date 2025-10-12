Estilo de vida

Corrupción: cuando las normas eclipsan la ley

EscucharEscuchar
Por Bob Holmes

La corrupción —es decir, el uso indebido del poder público para obtener beneficios privados— es una característica recurrente en las sociedades de todo el mundo. Aunque el nivel de corrupción varía de un país a otro, ninguno ha logrado eliminarla.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
corrupciónIna Kubbe

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.