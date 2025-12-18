Cortes de carrera UCR 2026: estas son las 10 carreras con los cortes más altos

La Universidad de Costa Rica (UCR) publicó los cortes de carrera del proceso de admisión 2025-2026.

Los resultados confirman una tendencia en la cima de la demanda académica: la Licenciatura en Microbiología y Química Clínica se consolida nuevamente como la carrera con el corte más alto de la institución, exigiendo un puntaje de admisión de 717,42.

El podio de las carreras con mayor puntaje de ingreso se mantiene idéntico al del año 2025.

El segundo lugar lo ocupa el Bachillerato en Ciencias Médicas y Licenciatura en Medicina y Cirugía con 711,19 puntos, seguido en la tercera posición por el Bachillerato y Licenciatura en Ciencias Actuariales, cuyo corte se fijó en 708,45 puntos.

La Universidad de Costa Rica (UCR) publicó los cortes de carrera del proceso de admisión 2025-2026. (Rafael Pacheco Granados)

El “Top 10” de cortes de admisión

Además de los tres primeros lugares, la lista de las diez carreras con mayor corte para el 2026 incluye diversas ingenierías y especialidades de la salud. A continuación, el detalle de los puntajes:

N.º Carrera Corte 2026 1 Lic. en Microbiología y Química Clínica 717,42 2 Bach. en Cs. Médicas y Lic. en Medicina y Cirugía 711,19 3 Bach. y Lic. en Ciencias Actuariales 708,45 4 Bach. y Lic. en Imágenes Diagnósticas y Terapéuticas 693,77 5 Bach. y Lic. en Ortoprótesis y Ortopedia 661,93 6 Bach. en Computación con varios énfasis 658,90 7 Bach. y Lic. en Ingeniería Mecánica 656,69 8 Lic. en Arquitectura 653,77 9 Bach. y Lic. en Biología 653,06 10 Lic. en Ingeniería Química 650,57

Panorama en Sedes Regionales

El análisis de los cortes también destaca la excelencia académica fuera de la Sede Rodrigo Facio. La carrera con el puntaje más alto en las sedes regionales es Ingeniería Eléctrica, impartida en la Sede Guanacaste (Liberia), con un corte de 610,71 puntos.

La Sede de Occidente ocupa el segundo y tercer lugar en este apartado regional:

Recinto de Grecia: Bachillerato de Laboratorista Químico ( 608,80 puntos ).

Bachillerato de Laboratorista Químico ( ). Recinto de San Ramón: Bachillerato y Licenciatura en Derecho (604,51 puntos).

Las autoridades universitarias recordaron que los estudiantes que obtuvieron un cupo pueden proceder a solicitar ayuda socioeconómica. La Oficina de Becas y Atención Socioeconómica recibirá las solicitudes desde este jueves 18 hasta el sábado 20 de diciembre.

Para consultar la lista completa de cortes, los interesados pueden ingresar directamente a la página de la Oficina de Registro e Información de la UCR.