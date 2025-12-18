Estilo de vida

Cortes de carrera UCR 2026: estas son las 10 carreras con los cortes más altos

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

La Universidad de Costa Rica (UCR) publicó los cortes de carrera del proceso de admisión 2025-2026.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
UCR
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.