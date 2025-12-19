Estilo de vida

Cortes UCR 2026: Estas son todas las carreras para las cuales subió la nota

Por Redacción EF

La Universidad de Costa Rica (UCR) ha oficializado los puntajes de corte para el proceso de admisión del ciclo lectivo 2026. En total, la institución abrió las puertas para 165 opciones de ingreso distribuidas en sus 13 sedes y recintos en todo el país, desde la Sede Rodrigo Facio en San Pedro hasta las ubicaciones regionales como Golfito y Santa Cruz.








UCRcortes
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

