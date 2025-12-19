Cortes UCR 2026: Estas son todas las carreras para las cuales subió la nota

La Universidad de Costa Rica (UCR) ha oficializado los puntajes de corte para el proceso de admisión del ciclo lectivo 2026. En total, la institución abrió las puertas para 165 opciones de ingreso distribuidas en sus 13 sedes y recintos en todo el país, desde la Sede Rodrigo Facio en San Pedro hasta las ubicaciones regionales como Golfito y Santa Cruz.

El “corte” representa la nota del último estudiante admitido en cada carrera; por lo tanto, funciona como el umbral mínimo de referencia para medir la demanda y la competencia académica de cada año.

El “Top 3”: Las carreras más difíciles de ingresar

Como ha sido la tendencia histórica, el área de Salud y las Ciencias Exactas dominan la parte alta de la tabla. Para el 2026, Licenciatura en Microbiología y Química Clínica se consolidó como la carrera más exigente de toda la universidad, requiriendo un puntaje de 717,42.

El podio de los puntajes más altos en la Sede Rodrigo Facio quedó conformado así:

Microbiología y Química Clínica: 717,42. Medicina y Cirugía: 711,19. Ciencias Actuariales: 708,45.

Otras carreras que rozaron el umbral de los 700 puntos o lo superaron en competitividad incluyen Imagenología Diagnóstica (693,77) e Ingeniería en Computación (658,90).

La Universidad de Costa Rica (UCR) ha oficializado los puntajes de corte para el proceso de admisión del ciclo lectivo 2026. (MAYELA LOPEZ)

El fenómeno 2026: El drástico aumento en Artes y Matemáticas

Al comparar los datos de este año con el proceso de admisión 2025, se observa un comportamiento inusual. Mientras que los cortes de las ingenierías tradicionales y salud se mantuvieron estables, un grupo específico de carreras experimentó un aumento explosivo en su nota de ingreso.

El caso más llamativo es el de la Escuela de Artes Musicales. La carrera de Música con énfasis en Instrumentos de Cuerda subió 152 puntos en un solo año, pasando de un corte de 443,58 en 2025 a 595,58 en 2026.

En las sedes regionales también hubo sorpresas. En el Recinto de Golfito, la carrera de Educación Matemática saltó de 338 puntos en 2025 a 418,78 en 2026, un aumento de más de 80 puntos que refleja un cambio significativo en la demografía o el interés de los postulantes en la zona sur.

Tabla: Las carreras que subieron su corte (2025 vs. 2026)

A continuación, se presentan las carreras donde será más difícil ingresar este año en comparación con el anterior,

Sede / Recinto Carrera Corte 2025 Corte 2026 Aumento Rodrigo Facio Bach. y Lic. en Música Enf. Instrumentos de Cuerda 443,58 595,58 +152,00 Golfito Bach. y Lic. en Educación Matemática 338,27 418,78 +80,51 Rodrigo Facio Bach. y Lic. en Música con Énfasis en Composición 518,48 590,57 +72,09 Rodrigo Facio Bach. y Lic. en Música Enf. Instr. de Viento o Percusión 387,09 442,78 +55,69 Rodrigo Facio Bach. y Lic. en Música con Énfasis en Guitarra 548,79 588,03 +39,24 Alajuela Lic. Ing. Mecánica Enf. Protección contra Incendios 512,94 550,75 +37,81 Rodrigo Facio Bach. en Estadística 564,75 602,42 +37,67 San Ramón Bachillerato en Educación Inicial en Inglés 462,61 496,24 +33,63 Rodrigo Facio Bach. y Lic. en Ciencias del Movimiento Humano 505,22 537,75 +32,53 Rodrigo Facio Bach. y Lic. en Educación Matemática 503,97 532,97 +29,00 San Ramón Bach. en la Ens. del Castellano y Literatura 447,10 466,58 +19,48 Rodrigo Facio Bach. en Bibliotecología Enf. Cs. de la Información 499,58 518,18 +18,60 Puntarenas Bach. y Lic. en Ingeniería Eléctrica 564,84 581,32 +16,48 Rodrigo Facio Bach. y Lic. en Ortoprótesis y Ortopedia 645,91 661,93 +16,02 Rodrigo Facio Bach. en la Ens. de la Filosofía 467,39 482,01 +14,62 Rodrigo Facio Bachillerato y Licenciatura en Archivística 502,52 515,49 +12,97 Rodrigo Facio Bach. y Lic. en Biología 642,00 653,06 +11,06 Rodrigo Facio Bach. y Lic. en Geografía 487,34 498,29 +10,95 Rodrigo Facio Bach. y Lic. en la Ens. del Castellano y Literatura 509,22 519,97 +10,75 Liberia Bach. y Lic. en Ingeniería Eléctrica 600,12 610,71 +10,59 Liberia Bachillerato en Educación Primaria 465,07 475,11 +10,04 Rodrigo Facio Lic. en Ingeniería Agrícola y de Biosistemas 563,59 573,33 +9,74 Rodrigo Facio Bach. y Lic. en Ingeniería Topográfica 571,97 581,60 +9,63 Rodrigo Facio Bach. y Lic. en Historia 487,63 497,06 +9,43 Liberia Bach. y Lic. en Psicología 569,18 578,39 +9,21 Rodrigo Facio Bach. y Lic. en Salud Ambiental 556,94 566,06 +9,12 Siquirres Bachillerato en Informática Empresarial 495,68 504,41 +8,73 Rodrigo Facio Bach. y Lic. en Ingeniería Mecánica 648,18 656,69 +8,51 Liberia Bach. y Lic. en Salud Ambiental 509,75 517,83 +8,08 Guápiles Bachillerato en Economía Agrícola y Agronegocios 508,02 515,79 +7,77 Rodrigo Facio Bach. en Economía 616,55 624,25 +7,70 Rodrigo Facio Bach. y Lic. en Ciencias Políticas 535,97 543,51 +7,54 Grecia Bach. y Lic. en la Enseñanza de Ciencias Naturales 481,61 488,08 +6,47 Rodrigo Facio Bach. y Lic. en Agronomía 564,46 570,80 +6,34 Guápiles Bachillerato en Informática Empresarial 546,62 552,88 +6,26 Rodrigo Facio Bachillerato en Economía Agrícola y Agronegocios 531,30 536,98 +5,68 Rodrigo Facio Bach. Cs. Comunic. Colect. Lic. en Cs. Comunic. 641,81 647,21 +5,40 Rodrigo Facio Bach. y Lic. en Ingeniería Agronómica en Zootecnia 602,10 607,44 +5,34 Rodrigo Facio Bachillerato en Antropología 494,43 499,76 +5,33 Puntarenas Bach. y Lic. en Informática y Tecnología Multimedia 526,62 531,90 +5,28 San Ramón Bachillerato en Educación Primaria 480,83 485,99 +5,16 Rodrigo Facio Bach. y Lic. en Geología 549,51 554,47 +4,96 Grecia Bach. y Lic. en Laboratorista Químico 603,88 608,80 +4,92 Rodrigo Facio Bach. y Lic. en Matemáticas 525,90 529,68 +3,78 Guápiles Bach. y Lic. en Contaduría Pública 534,82 538,15 +3,33 Turrialba Lic. en Ingeniería en Desarrollo Sostenible 520,88 524,18 +3,30 Rodrigo Facio Bach. y Lic. en Promoción de la Salud 570,58 573,68 +3,10 San Ramón Bach. y Lic. en Trabajo Social 538,39 541,27 +2,88 Golfito Bachillerato en Educación Primaria en Inglés 437,75 440,27 +2,52 Rodrigo Facio Bach. y Lic. en Ciencias Actuariales 706,01 708,45 +2,44 Puntarenas Bachillerato en Informática Empresarial 515,88 518,26 +2,38 Rodrigo Facio Lic. en Arquitectura 651,45 653,77 +2,32 Limón Bachillerato en Educación Inicial en Inglés 490,91 493,08 +2,17 Grecia Bach. en Gestión Integral del Recurso Hídrico 477,99 479,91 +1,92 Rodrigo Facio Bach. y Lic. en Educación Primaria 534,19 535,90 +1,71 Rodrigo Facio Bach. en Francés 489,17 490,83 +1,66 Rodrigo Facio Bach. y Lic. en Sociología 518,18 519,69 +1,51 San Ramón Bachillerato en Educación Primaria en Inglés 502,09 502,77 +0,68 Guápiles Bachillerato en Educación Primaria en Inglés 491,68 491,92 +0,24 Rodrigo Facio Bach. y Lic. en Química 602,92 603,16 +0,24 Rodrigo Facio Bach. y Lic. en Contaduría Pública 572,66 572,67 +0,01

Brechas regionales

La publicación de los cortes también confirma la variabilidad de exigencia según la ubicación geográfica. Estudiar la misma carrera puede requerir puntajes muy distintos dependiendo del recinto.

Por ejemplo, para ingresar a Dirección de Empresas, un estudiante necesitó:

565,72 puntos en la Sede Rodrigo Facio (San José).

puntos en la Sede Rodrigo Facio (San José). 558,82 puntos en San Ramón.

puntos en San Ramón. 466,61 puntos en el Recinto de Puntarenas.

Esta información es clave para los futuros postulantes, quienes pueden valorar opciones en sedes regionales como una estrategia de ingreso si su puntaje no alcanza para la sede central.