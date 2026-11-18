Las leyendas, los paisajes, el humor y las tradiciones costarricenses dejaron de ser exclusivos de los libros y las conversaciones de sobremesa para dar el salto definitivo al entretenimiento digital interactivo. Este miércoles 18 de noviembre, la industria tecnológica y creativa de Costa Rica celebra un hito con el lanzamiento de la versión completa de Don Memo, un videojuego independiente que ya se encuentra disponible en la plataforma global Steam.

El proyecto, liderado por el talentoso creativo costarricense Carlos Zhou —reconocido en el ámbito artístico bajo el seudónimo de Colorblind Pixel—, transforma elementos cotidianos de la cultura popular costarricense en una aventura interactiva con sello y alma 100% nacional.

Lo que inició como un conjunto de ilustraciones en estilo pixel art inspiradas en comidas típicas, personajes y paisajes locales, evolucionó de manera orgánica hasta convertirse en un robusto universo jugable que combina exploración, combate, nostalgia y mucho humor.

Según informó Zhou, el juego estará disponible a partir de las 6 p. m. de este miércoles, el precio será de ¢7.000 y podrá descargarse en el siguiente enlace.

El videojuego se desarrolla en diferentes escenarios de las siete provinicias de Costa Rica. (Cortesía/Cortesía)

Jugabilidad y escenarios: un viaje a través de las siete provincias de Costa Rica

La premisa de Don Memo es tan entrañable como desafiante. El protagonista es un abuelo campesino que debe emprender un viaje a lo largo y ancho de las siete provincias de Costa Rica con un objetivo claro: rescatar a su nieta. En este recorrido, el personaje no solo se enfrentará a criaturas inspiradas en las leyendas del imaginario popular costarricense, sino que deberá superar diversos obstáculos en escenarios que retratan la enorme diversidad geográfica y cultural del país.

“Siempre me llamó la atención cómo otras culturas convierten lo cotidiano en algo especial dentro de sus producciones. Quise hacer eso con Costa Rica y demostrar que nuestras historias, lugares y personajes también pueden convertirse en una aventura”, explica Carlos Zhou.

La historia detrás del desarrollo de Don Memo es un testimonio de perseverancia y evolución colaborativa. La idea original germinó hace cinco años en el marco de un curso universitario enfocado en el desarrollo de videojuegos. Aunque comenzó como una propuesta individual de Zhou, el proyecto fue sumando voluntades y talento multidisciplinario en áreas como programación, animación, música, narrativa y corrección de textos.

Tras presentar un demo en mayo del 2026 que cautivó al público, el equipo logró pulir la entrega para su debut definitivo. No obstante, el camino hacia el estreno en Steam no estuvo exento de retos logísticos modernos. Según relató Zhou en entrevista, el proceso de revisión de la plataforma sufrió retrasos debido a la actual saturación de títulos generados por inteligencia artificial.

A pesar de las demoras, el tiempo extra sirvió para perfeccionar la experiencia de juego en comparación con la versión de prueba. “La demo es una pruebita pequeña... hemos resuelto muchos bugs, hemos metido mucho contenido, hemos metido más personajes y muchas curiosidades costarricenses”, comentó Zhou, destacando que la retroalimentación del público ha sido “mayormente positiva”.

El nuevo videojuego Don Memo, desarrollado por Carlos Shou se desarrolla en escenarios de Costa Rica y recrea leyendas como el Cadejos, la Cegua y el Padre sin Cabeza. (Carlos Shou/Cortesía)

Patrocinios locales y el uso de inteligencia artificial en el desarrollo de Don Memo

Uno de los pilares para que Don Memo se materializara con altos estándares de calidad fue el patrocinio y la alianza con marcas nacionales de gran trayectoria como Gollo y Dos Pinos. Para Zhou, este respaldo financiero marcó una diferencia abismal en el tiempo y la calidad de producción.

“Si yo hubiera hecho este juego completamente solo a como lo estaba empezando el año pasado, probablemente hubiera durado unos cinco años, no hubiera tenido la calidad que tiene ahora y no hubiera tenido la mitad de contenido que tiene ahora”, confesó el creador. Gracias a este financiamiento, se pudo pagar a un equipo completo de desarrollo y acelerar el marketing.

Al ser consultado sobre el uso de la inteligencia artificial en la creación de videojuegos como Don Memo, Zhou ofreció una postura muy clara y equilibrada, diferenciando el trabajo técnico del alma artística del proyecto.

“Sé que mis desarrolladores usan inteligencia artificial para trabajar, pero a nivel artístico, todo lo que es narrativa, todo lo que es música, todo fue humano”, aclaró.

Para el director de Don Memo, la IA es una herramienta válida para optimizar tiempos de desarrollo en la resolución de códigos, pero el arte debe permanecer intacto. “Yo prefiero sinceramente que los videojuegos se hagan con arte humano. Veo bien que la inteligencia artificial venga a solucionar el problema de programar. Pero la parte del arte para mí es expresión humana y yo siento que tiene que ser humano”, enfatizó.

Carlos Zhou Zheng, ingeniero en sistemas criado en San Miguel de Liberia, Guanacaste, está detrás del juego "Don Memo". (Cortesía/Cortesía)

Un videojuego tico para el mercado nacional: el futuro de Colorblind Pixel

A diferencia de otros estudios que buscan de inmediato la masividad global, Zhou tomó la decisión consciente de diseñar un producto con un enfoque profundamente local, apelando al cariño de su comunidad. “Yo no estoy apuntando a nivel global porque es donde hay más personas claramente. Yo decidí apuntar más adentro, a pesar de que no somos tantos, porque le tengo cierto cariño a la comunidad de Colorblind Pixel, que mayormente son costarricenses. Yo sé que Don Memo no va a llegar a millones de millones, pero con la cantidad de personas que tenemos aquí estoy feliz”, reflexionó.

Aun así, el negocio es viable y promete sentar las bases para expandir la marca. Aunque Zhou reconoce que el proyecto no generará “millones de dólares”, sí tiene la certeza de que reportará ganancias, las cuales planea reinvertir en la creación de más proyectos en el país. De hecho, el futuro del universo de Don Memo ya se vislumbra en el horizonte: “Probablemente vayan a haber más cosas alrededor de la franquicia, del universo de Don Memo; vamos a ver cómo nos va con el juego y, a partir de ahí, trabajar en más ideas”, concluyó entusiasmado.