¿Cuáles son los tiempos de espera para la visa de Estados Unidos en Costa Rica, Panamá o Guatemala? Existen diferencias importantes en los plazos

La planificación de un viaje a Estados Unidos, ya sea por turismo, negocios, estudios o trabajo, comienza mucho antes de comprar un boleto de avión.

Para los ciudadanos de los siete países de Centroamérica, el primer y a menudo más largo obstáculo es el proceso de solicitud de una visa, un trámite cuya duración se convierte en un factor crítico que puede definir el éxito o el fracaso de los planes de miles de personas en la región.

El Departamento de Estado de Estados Unidos publica periódicamente los tiempos de espera estimados para obtener una cita para la entrevista consular, que es un requisito indispensable. Sin embargo, estas cifras, que varían constantemente, representan solo una fracción del tiempo total del proceso.

Los datos oficiales reflejan únicamente el plazo promedio desde que se paga la solicitud hasta el día en que el solicitante se presenta ante un oficial consular.

En ocasiones, un funcionario consular no puede tomar una decisión sobre una solicitud de visa porque necesita revisar documentos adicionales o el caso requiere trámites administrativos adicionales. Cuando se solicitan documentos adicionales , el funcionario consular le entregará una carta de rechazo con instrucciones sobre cómo enviarlos a la embajada.

Es fundamental que los solicitantes comprendan que a esta espera inicial se deben sumar periodos adicionales que no son cuantificados oficialmente. El más significativo es el conocido como “procesamiento administrativo”.

El propio Departamento de Estado advierte sobre este punto, y aclara textualmente que “estas estimaciones no incluyen el tiempo necesario para la tramitación administrativa, que puede afectar a algunas solicitudes. Cuando se requiere tramitación administrativa, el tiempo variará según las circunstancias particulares de cada caso”.

Este proceso, que implica verificaciones de seguridad adicionales, puede agregar hasta 60 días al trámite después de la entrevista.

A esto se suma el tiempo logístico posterior a la aprobación de la visa: la impresión del documento, su estampado y el envío a través de servicios de mensajería para su recogida.

Las embajadas y consulados no publican datos oficiales agregados sobre la duración de esta fase final. Por lo tanto, los tiempos presentados deben ser considerados como la proyección base para la primera etapa del proceso: la obtención de la cita para la entrevista.

En los datos oficiales también aparece con frecuencia la designación “N / A” (no disponible). Esto indica que la embajada no está proporcionando una estimación estándar para esa categoría de visa en particular.

Las razones pueden variar: desde un volumen de solicitudes demasiado bajo para calcular un promedio estable, hasta la suspensión temporal de la tramitación de ese tipo de visa o la existencia de un retraso administrativo tan significativo que impide ofrecer un cálculo.

A continuación, se detalla el panorama de los tiempos de espera proyectados para las entrevistas de visa en cada una de las embajadas de Estados Unidos en Centroamérica, con datos del sitio oficial del Departamento de Estado.

Belice (Embajada en Belmopán)

La embajada en Belice generalmente presenta algunos de los tiempos de espera más cortos de la región, aunque esto puede fluctuar dependiendo de la demanda estacional.

Tipo de Visa Tiempo estimado de espera para entrevista Visitante (B1/B2) / Próxima cita disponible N/A / 0 meses Estudiante/Intercambio (F, M, J) 0 meses Trabajo Temporal (H, L, O, P, Q) 0 meses Tripulación y Tránsito (C, D, C1/D) 0 meses

Costa Rica (Embajada en San José)

La embajada en San José es una de las que históricamente presenta mayor volumen de solicitudes, lo que se refleja en tiempos de espera considerablemente largos para visas de turista.

Tipo de Visa Tiempo estimado de espera para entrevista Visitante (B1/B2) / Próxima cita disponible 10,5 meses / 15,5 meses Estudiante/Intercambio (F, M, J) 1 mes Trabajo Temporal (H, L, O, P, Q) 1 mes Tripulación y Tránsito (C, D, C1/D) 1 mes

El Salvador (Embajada en San Salvador)

El Salvador también enfrenta una alta demanda, pero sorpresivamente los procesos son más ágiles para todas las categorías como estudiantes y trabajadores temporales.

Tipo de Visa Tiempo estimado de espera para entrevista Visitante (B1/B2) / Próxima cita disponible N/A / 1 mes Estudiante/Intercambio (F, M, J) 0 meses Trabajo Temporal (H, L, O, P, Q) 0 meses Tripulación y Tránsito (C, D, C1/D) 0 meses

Guatemala (Embajada en Ciudad de Guatemala)

La embajada en Guatemala es una de las más grandes de la región y procesa un volumen masivo de solicitudes, lo que genera uno de los tiempos de espera más largos del mundo para la visa de turista.

Tipo de Visa Tiempo estimado de espera para entrevista Visitante (B1/B2) / Próxima cita disponible 13 meses / 8 meses Estudiante/Intercambio (F, M, J) N/A Trabajo Temporal (H, L, O, P, Q) 1 mes Tripulación y Tránsito (C, D, C1/D) 0 meses

Honduras (Embajada en Tegucigalpa)

En Honduras, los tiempos de espera para visas de no inmigrante también son significativos, especialmente para la categoría de visitante, requiriendo una planificación con más de un año de antelación.

Tipo de Visa Tiempo estimado de espera para entrevista Visitante (B1/B2) / Próxima cita disponible 17,5 meses / 16 meses Estudiante/Intercambio (F, M, J) 0 meses Trabajo Temporal (H, L, O, P, Q) 0 meses Tripulación y Tránsito (C, D, C1/D) 0 meses

Panamá (Embajada en Ciudad de Panamá)

Panamá, como centro de negocios y logístico, suele tener una alta demanda para diversas categorías de visa. Los tiempos pueden variar, pero generalmente se mantienen en un rango moderado en comparación con otros países del norte de Centroamérica.

Tipo de Visa Tiempo Estimado de Espera para Entrevista (días calendario) Visitante (B1/B2) / Próxima cita disponible N/A / 2 meses Estudiante/Intercambio (F, M, J) N / A Trabajo Temporal (H, L, O, P, Q) 1 mes Tripulación y Tránsito (C, D, C1/D) 1 mes

Es importante recordar que la designación “N/A” en el tipo de visas indica que la embajada no tiene un cálculo promedio disponible, lo que puede deberse a la priorización de otras categorías o a un volumen de solicitudes fluctuante.

El "procesamiento administrativo" puede añadir 60 días o más al tiempo total después de la entrevista, un factor no reflejado en las estimaciones iniciales de espera. (Shutterstock/Foto)

Nicaragua (Embajada en Managua)

La situación en la embajada de Managua podría ser particular. Las relaciones diplomáticas y las sanciones pueden influir en la disponibilidad y procesamiento de servicios consulares, lo que se refleja en los tiempos de espera. Sin embargo, esta nación presenta una disponibilidad inmediata de las citas.