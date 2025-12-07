¿Cuánto cuesta realmente mantener un schnauzer en Costa Rica?

El schnauzer, con su distintiva barba y cejas pobladas, se ha consolidado como una de las razas favoritas y más reconocibles en Costa Rica. Desde la versión miniatura hasta el estándar, estos perros son apreciados no solo por su apariencia elegante y robusta, sino también por una personalidad que equilibra el cariño incondicional con un espíritu protector.

En un país donde el “zaguate” o perro mestizo domina los hogares, la popularidad de los schnauzer se manifiesta en la presencia de grandes comunidades en redes sociales, lo que subraya el atractivo especial que esta raza ejerce sobre las familias ticas.

Y es que, más allá de su estética, el schnauzer posee cualidades que lo hacen un compañero ideal para la vida doméstica. Su inteligencia y lealtad les permiten adaptarse bien a la vida familiar, aunque su fuerte temperamento requiere una socialización y entrenamiento consistentes.

Esta mezcla de un “gruñón adorable” con un pelaje característico que requiere cuidados específicos, define la experiencia de tener un schnauzer. No obstante, la decisión de integrar uno de estos perros a la familia conlleva una responsabilidad que se traduce directamente en un compromiso financiero significativo.

La tenencia de un perro de raza pura en Costa Rica, especialmente uno con necesidades de grooming y una predisposición a ciertas sensibilidades de salud como el schnauzer, exige una planificación económica que va más allá del alimento y las vacunas básicas.

Este artículo se adentra en el desglose de los costos reales, desde la adquisición inicial hasta los gastos de manutención mensual y las potenciales emergencias veterinarias, para ofrecer a los futuros o actuales tutores una perspectiva clara de lo que realmente implica darle una vida plena a este carismático canino en el país.

A los perros de raza schnauzer se les debe hacer grooming al menos una vez al mes. (Albert Marín )

Miles de perros

Según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2024, 1.133.257 hogares del país (62,2%) tienen al menos un perro o un gato. En estos hogares conviven un total de 1.783.871 perros.

El 53,5% de los hogares tiene al menos un perro como mascota, donde el perro mestizo o “zaguate” es el monarca, con un 44,7% de los tutores en Costa Rica que optan por estos perros sin raza específica.

Aunque el zaguate es el compañero canino más común en el país, ciertas razas puras, como los schnauzer, gozan de una gran popularidad.

Aun cuando no se dispone de una cifra oficial sobre la población de schnauzers en el país, el gran número de personas dueñas o admiradoras de la raza se hace evidente en las redes sociales. Por ejemplo, en Facebook están Schnauzer Costa Rica Grupo Oficial, que reúne a 23.000 miembros, y dos grupos llamados Schnauzer Costa Rica, uno con 14.000 miembros y otro con 7.700. Además, existen el grupo Schnauzers Negros Costa Rica, con 4.000 miembros, y El Mundo Schnauzer Costa Rica, con 3.000. En Instagram, el Club Schnauzer Costa Rica cuenta con 16.600 seguidores.

“La mayoría de los miembros del grupo habitan en Costa Rica y son dueños de un schnauzer o están buscando información para incorporar uno a sus familias. El objetivo del grupo es reunir a estas personas para evacuar dudas sobre la raza, compartir anécdotas o consejos, y hasta realizar reuniones presenciales”, Meyling Chang, administradora del grupo Schnauzer Costa Rica (14.000 miembros) y dueña de la peluquería Palacio de Huellitas, en Montes de Oca.

El schnauzer, con su distintiva barba y cejas pobladas, se ha consolidado como una de las razas favoritas y más reconocibles en Costa Rica. (Mundo Schnauzer C.R./Mundo Schnauzer C.R.)

Schnauzer, un gruñón adorable

Con su característico pelaje, el schnauzer es un perro muy estético que encanta a muchas familias costarricenses. Además, su carácter fuerte impone respeto, lo que lo convierte en un buen cuidador y hasta controlador de plagas en los hogares.

“Hay que recordar que estos perros originalmente fueron criados para ser cazadores de ratones y otros roedores, así que quien tenga uno suele tener la casa libre de estas plagas”, afirmó Chang.

Sin embargo, esta adorable experiencia conlleva una responsabilidad que exige una adecuada planificación financiera, ya que la tenencia de un perro de esta raza implica cuidados y gastos específicos que fácilmente pueden superar los ¢50.000 al mes.

De acuerdo con Chang y varios dueños consultados por este medio, en su mayoría, los perros de esta raza tienden a ser “comelones”. Un schnauzer miniatura (de 7-9 kg, el más común en el país), pueden consumir una taza de alimento concentrado al día, cerca de un kilo y medio a la semana, lo que equivale a unos ¢40.000 al mes en alimento premium, ya que el schnauzer suele tener un estómago sensible.

“Muchos tutores han optado también por darles alimentación natural (BARF), ya sea cruda o cocinada, y eso sube un poco el gasto”, añadió esta josefina, dueña de un schnauzer.

Otro gasto significativo es el grooming, por el aseo y cuidado del pelaje que requieren los schnauzer, sobre todo para prevenir problemas de salud.

“El grooming va de los ¢14.000 en adelante, una vez al mes. El corte tradicional es con pelo largo en las barbas y las patas. El problema es que se está acostumbrando a dejarles el pelo muy corto en el lomo y los perros están padeciendo mucho de cáncer de piel, por perder esa protección natural, sobre todo los schnauzers blancos, que tienen la piel más sensible”, explicó Chang.

El schnauzer es un perro muy estético que encanta a muchas familias costarricenses. Además, su carácter fuerte impone respeto. (Mundo Schnauzer C.R./Tomado de Facebook)

A nivel de salud, los perros de esta raza pueden padecer displasia de cadera y codo, trastornos oculares, alergias, epilepsia e incluso cáncer de próstata, lo cual encarece los gastos más allá de las consultas veterinarias (¢15.000 en adelante, más medicamentos) y el plan de vacunación anual, desparasitación y antipulgas, que puede costar alrededor de ¢113.000.

El Dr. Óscar Robert Escalante, de la Clínica Veterinaria Drs. Robert, explicó que esos no representan los únicos gastos en salud, pues las emergencias son una realidad tristemente frecuente en este tipo de mascotas.

“En razas pequeñas, los problemas gastrointestinales (vómitos, diarrea) son los más comunes. En razas grandes, aunque también sufren de problemas gastrointestinales, son más propensos a accidentes como cortes o ingestión de objetos grandes”, aseguró.

De acuerdo con Robert, una cirugía de emergencia básica puede rondar los ¢200.000, siendo las más comunes la extracción de cuerpos extraños y las torsiones de estómago.

Por último, otro gasto habitual es el de los accesorios. De acuerdo con los tutores consultados, los schnauzer requieren camas, cobijas, tazas para comer, juguetes y ropa. Los productos pueden variar de precio, según su marca o el lugar donde se adquieran, ya sean supermercados o tiendas de renombre.

“Tener un perro tiene que ser una decisión familiar tomada muy a conciencia, porque es un miembro nuevo que vamos a tener en la familia por un tiempo bastante prolongado; la esperanza de vida de los perros varía entre 10 y 15 años y, con la edad, requieren más cuidados veterinarios, incluyendo cambios de dieta, medicaciones crónicas y chequeos más periódicos para un diagnóstico temprano de enfermedades”, concluyó el doctor Robert Escalante.

Desglose de gastos de manutención

Costo estimado para el mantenimiento de un schnauzer en Costa Rica. A estos montos debe sumarse el ahorro necesario para las emergencias.