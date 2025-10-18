Estilo de vida

¿Cuánto cuesta tener un perro en Costa Rica? Este es el presupuesto para las razas más populares

Detrás del inmenso cariño, existe una realidad económica que todo dueño responsable debe conocer: la manutención de un perro de raza pura implica un serio compromiso financiero

EscucharEscuchar
Por Randall Corella Vargas

Los ladridos, las colas que se mueven y la compañía incondicional son una parte esencial de la vida en miles de hogares costarricenses. Pero, ¿cuál es el costo real de esa felicidad peluda? Más allá del amor, la tenencia de un perro implica una inversión económica que todo dueño responsable debe considerar.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Costa Ricamascotascosto de perros
Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.