De A1 a A3: todo lo que debe saber para sacar su licencia de moto en Costa Rica

Conducir motocicleta en Costa Rica requiere distintos tipos de licencia según el cilindraje o la potencia del vehículo. Le explicamos las diferencias entre las licencias A1, A2 y A3, los requisitos para obtenerlas y otros detalles clave que debe conocer si desea manejar una moto.

Por Alonso Ramírez

Conducir motocicleta en Costa Rica implica cumplir con requisitos distintos según el tipo de vehículo. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) establece tres tipos de licencias de moto (A1, A2 y A3), cada una regulada por la cilindrada del motor o su potencia en caso de ser eléctrica o híbrida.








Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

