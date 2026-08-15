Estilo de vida

De la lavadora al smartwatch: 50 años de transformación del Día de la Madre en Costa Rica

Repase cómo han cambiado los regalos del Día de la Madre en Costa Rica a través de 50 años de publicidad. Un viaje desde los electrodomésticos al autocuidado.

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Por Randall Corella Vargas

Hace 50 años, regalar una lavadora para el Día de la Madre parecía el gesto más romántico y considerado del mundo. Así lo dejaban ver la gran mayoría de los anuncios publicitarios de la época que, desde los primeros días de agosto, llenaban las páginas de periódicos con dibujos o fotografías de electrodomésticos y madres sonrientes usándolos.








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Costa RicaINECDía de la Madrepublicidad
Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

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