Estilo de vida

De ‘Quo Vadis’ a ‘Rey de Reyes’: Cómo la Biblia salvó a Hollywood y hoy conquista el ‘streaming’

Descubra cómo las películas religiosas salvaron de la quiebra a los grandes estudios de Hollywood en los años 50 y cómo plataformas de streaming impulsan su actual éxito financiero

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Por Randall Corella Vargas

Antes de que los superhéroes y las franquicias galácticas dominaran la taquilla, la verdadera “mina de oro” de Hollywood llevaba túnicas y sandalias.








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Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

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