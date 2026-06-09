Estilo de vida

Del almuerzo a las quinielas: así pueden las empresas aprovechar el Mundial 2026 como herramienta de integración laboral

El torneo más importante del fútbol también puede convertirse en una herramienta para fortalecer la convivencia laboral

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Por Tatiana Soto Morales

Sin la Selección Nacional en la cancha, la Copa Mundial de la FIFA 2026 seguirá jugando un papel dentro de muchas empresas que aprovechan la expectativa generada por el torneo para crear espacios de convivencia.








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Copa Mundial de la FIFA 2026Actividades laborales
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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