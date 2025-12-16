“Efecto espejo” en Montes de Oca: vea lo que concluye el análisis de los horarios críticos de la presa entre San Pedro y Sabanilla

Transitar por el cantón de Montes de Oca implica someterse a una dinámica de movilidad pendular casi perfecta, donde el sufrimiento vial cambia de carril según la posición del sol.

Para miles de conductores que residen en los distritos del este, como Sabanilla, San Ramón de Tres Ríos o Vargas Araya, la rutina diaria se define por dos momentos de congestión crítica que operan en sentidos opuestos, atrapando a quienes intentan entrar o salir de la ciudad universitaria.

El Financiero ejecutó un monitoreo de este fenómeno mediante simulaciones de tráfico individuales, asistidas por herramientas de inteligencia artificial (IA) y la plataforma Google Maps.

El estudio se centró en el eje vial de 3,4 kilómetros que conecta la Fuente de la Hispanidad con el Parque de Sabanilla, atravesando el corazón de San Pedro y bordeando la Universidad de Costa Rica (UCR). Los resultados confirman que la vía funciona como un “embudo” de flujos vehiculares, con tiempos de viaje que se cuadriplican en las horas pico.

El análisis, que abarcó un ciclo completo de 24 horas para un día típico entre semana, revela un comportamiento asimétrico: mientras un sentido de la vía colapsa, el otro permanece fluido, creando lo que denominamos el “efecto espejo”.

La ruta por la Universidad de Costa Rica funciona como un embudo que regula el paso entre el este de la capital y la Circunvalación. (Rafael Pacheco Granados)

El primer golpe del día lo reciben quienes viajan en sentido este-oeste, es decir, “bajando” de Sabanilla hacia San Pedro y San José.

El monitoreo detectó que entre las 6:30 a. m. y las 8:30 a. m., el tiempo para recorrer este tramo corto se dispara hasta los 35 minutos. Esto implica una velocidad promedio de apenas 5,8 km/h, inferior al paso de un trote ligero. En contraste, quienes suben hacia Sabanilla en ese mismo horario encuentran la vía despejada, con tiempos de apenas 10 minutos.

Este colapso matutino se agrava en temporada escolar por la coincidencia de la entrada laboral con el ingreso a colegios privados de la zona (como el Metodista y el Calasanz) y la actividad universitaria, generando una fila que a menudo se extiende hasta el Cristo de Sabanilla.

A partir de las 3:30 p. m., la dinámica se invierte. El flujo de salida desde San José y la Circunvalación satura el sentido oeste-este (“subiendo” hacia Sabanilla).

El pico máximo de congestión se registra entre las 4:00 p. m. y las 7:00 p. m., donde el tiempo de viaje alcanza nuevamente el rango de 30 a 40 minutos. Mientras tanto, el carril de bajada hacia San Pedro se mantiene fluido, operando en unos 12 minutos, lo que evidencia la naturaleza pendular del tráfico en este sector.

Un hallazgo particular del análisis es la anomalía del mediodía. A diferencia de otros cantones donde la presa tiene un sentido predominante, en Montes de Oca, entre las 11:00 a. m. y la 1:30 p. m., ambos sentidos de la vía presentan congestión simultánea (20-22 minutos).

Esto se puede atribuir a la alta concentración de oferta gastronómica, oficinas y comercio que detona un movimiento interno intenso en ambas direcciones durante la hora de almuerzo.

A continuación, le detallamos el comportamiento del tráfico hora por hora en ambos sentidos:

Rango horario Hacia Sabanilla Hacia San Pedro Estado general 12:00 m.n. - 5:00 a. m. 🟢 Libre (7-8 min) 🟢 Libre (7-8 min) Tráfico mínimo. 5:00 a. m. - 6:30 a. m. 🟢 Fluido (9 min) 🟡 Cargando (12-15 min) Despertar asimétrico. 6:30 a. m. - 8:30 a. m. 🟢 Fluido (10 min) 🔴 Colapso (25-35 min) Muro matutino de bajada. 8:30 a. m. - 11:00 a. m. 🟡 Moderado (12 min) 🟠 Denso (18-20 min) Efecto UCR activo. 11:00 a. m. - 1:30 p. m. 🔴 Almuerzo (20-22 min) 🔴 Almuerzo (20-22 min) Saturación bidireccional. 1:30 p. m. - 3:30 p. m. 🟡 Transición (14 min) 🟡 Transición (14 min) Calma relativa. 3:30 p. m. - 7:00 p. m. 🔴 Colapso (30-40 min) 🟢 Fluido (12 min) Inversión de flujo. 7:00 p. m. - 9:00 p. m. 🟠 Denso (18-20 min) 🟢 Libre (10 min) Tráfico nocturno/comercial. 9:00 p. m. - 10:30 p. m. 🟡 Bajando (12 min) 🟢 Libre (9 min) Liberación de vía. 10:30 p. m. - 11:59 p. m. 🟢 Libre (8 min) 🟢 Libre (8 min) Vía despejada.

El análisis muestra que las horas de almuerzo generan un pico de tráfico único en la zona, afectando ambos sentidos por igual. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La observación revela que el semáforo peatonal frente a la Facultad de Derecho actúa como un regulador crítico del flujo. En temporada lectiva genera una “onda de choque” que repercute hasta la Hispanidad, un factor que los conductores deben considerar al planificar sus rutas, especialmente si buscan evitar los picos de hasta 40 minutos en trayectos de apenas 3 kilómetros.