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“El Financiero” sortea entradas para MegaCon 2026: así puede participar

El Financiero ofrece una promoción para participar por entradas a MegaCon 2026. Conozca cómo suscribirse y optar por los boletos.

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Por Alonso Ramírez

El Financiero habilitó una promoción para que sus nuevos suscriptores participen por entradas a MegaCon 2026, el evento de cultura geek más grande de Costa Rica, que se realizará el 2 y 3 de mayo en el Centro de Convenciones de Costa Rica.








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Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

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