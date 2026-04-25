“El Financiero” sortea entradas para MegaCon 2026: así puede participar

El Financiero habilitó una promoción para que sus nuevos suscriptores participen por entradas a MegaCon 2026, el evento de cultura geek más grande de Costa Rica, que se realizará el 2 y 3 de mayo en el Centro de Convenciones de Costa Rica.

Para optar por los boletos, las personas interesadas deben suscribirse al medio por $1,99 mensuales durante seis meses, lo que les permitirá participar en la dinámica para ganar entradas al evento.

Giancarlo Esposito es conocido por interpretar a algunos de los villanos más conocidos de la industria. Foto: Netflix.

Invitados confirmados

Entre los invitados internacionales destaca Tyler Hoechlin, actor reconocido por interpretar a Clark Kent/Superman en la serie Superman & Lois. También participó en producciones como Teen Wolf y la película Road to Perdition.

A él se suma Giancarlo Esposito, conocido por su papel como Gustavo “Gus” Fring en Breaking Bad y Better Call Saul. El actor también ha participado en series como The Mandalorian y The Boys.

Detalles del evento

MegaCon 2026 se llevará a cabo el 2 y 3 de mayo, en un horario de 10:00 a. m. a 8:00 p. m., en el Centro de Convenciones de Costa Rica.

El evento reunirá a fanáticos de videojuegos, cosplay, cómics, anime, ciencia ficción, arte y coleccionables.

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