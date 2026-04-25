“El Financiero” sortea entradas para MegaCon 2026: así puede participar

El Financiero habilitó una promoción para que sus nuevos suscriptores participen por entradas a MegaCon 2026, el evento de cultura geek más grande de Costa Rica, que se realizará el 2 y 3 de mayo en el Centro de Convenciones de Costa Rica.
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