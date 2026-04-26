El negocio de clasificar al Mundial: el reto económico para Curazao, Cabo Verde, Jordania y Uzbekistán

El Mundial 2026 será el más grande de la historia, con 48 selecciones. Esto dio espacio a países con poca visibilidad futbolística que participarán por primera vez, como Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán estarán en la vitrina más importante del planeta.

Para estas economías pequeñas o emergentes, la clasificación no es solo una hazaña deportiva; es una oportunidad que, bien gestionada, puede traducirse en más turismo, inversión, consumo interno y reputación internacional.

Sin embargo, el mensaje de fondo para estos cuatro debutantes es claro: el Mundial no garantiza una “lluvia de dólares”. El impacto económico dependerá menos del calendario de partidos y más de cuán capaces sean gobiernos, federaciones y sector privado de convertir la visibilidad en negocio sostenible.

El nuevo mapa del Mundial y el tamaño del pastel económico

La expansión a 48 selecciones abrió la puerta a más países “no tradicionales” y elevó el potencial comercial del torneo. El incremento de partidos implica más derechos de transmisión, más patrocinadores y una audiencia global todavía más fragmentada, pero masiva.

Aunque la mayor parte del impacto directo en inversión e infraestructura se concentrará en los países sede (Estados Unidos, México y Canadá), la clasificación de Jordania, Curazao, Cabo Verde y Uzbekistán asegura tres fuentes inmediatas de recursos:

Premios por participación y resultados, pagados por FIFA. Cada federación recibirá cerca de $10 millones, cifra que aumentaría si superan la fase de grupos. Programas de apoyo y desarrollo para federaciones que ya venían recibiendo fondos para infraestructura y profesionalización. Nuevas oportunidades comerciales con patrocinadores y cadenas de transmisión locales y regionales.

Para economías de escala reducida como Cabo Verde o Curazao, varios millones de dólares canalizados al sistema deportivo y de servicios conexos no cambian el producto interno bruto (PIB), pero sí mueven la aguja en sectores puntuales como turismo, construcción, transporte, marketing y entretenimiento.

Cabo Verde irá a su primer Mundial tras vencer a Esuatini y reclutar jugadores en Europa. Uno de ellos fue contactado por LinkedIn. (@fcfcomunica/Instagram)

Turismo e “imagen país”

El Mundial es, ante todo, un gigantesco escaparate de marca país. Aquí es donde Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán pueden capturar valor más allá de los noventa minutos.

Curazao y Cabo Verde comparten dos rasgos clave: son islas, viven mayormente del turismo y su clasificación viene envuelta en una narrativa poderosa de “pequeños que desafían a los gigantes”.

En el caso de Curazao, diversos reportajes internacionales han enfatizado que será el país más pequeño —en población y extensión— que disputará un Mundial de fútbol. Esa etiqueta es perfecta para construir un relato atractivo: una isla caribeña de aguas turquesas y estabilidad política que ahora salta al radar de millones de aficionados. Cada mención en una transmisión, cada nota que combine la historia del equipo con imágenes de playas y arquitectura colonial, equivale a publicidad turística global que sería prohibitiva pagar a tarifa comercial.

Para dimensionar este impacto, basta observar las cifras del mercado publicitario: un espacio de apenas 30 segundos durante la transmisión de los partidos de mayor audiencia en un Mundial puede oscilar entre los $600.000 y los $7 millones, dependiendo del mercado.

Curazao dio la sorpresa al clasificar al Mundial por la Concacaf, por encima de selecciones como Honduras, Jamaica y Costa Rica. (TIM WARNER/Getty Images via AFP)

Para naciones como Curazao o Cabo Verde, los 270 minutos de exposición garantizada en la fase de grupos representan una “pauta orgánica” cuyo valor de mercado superaría con creces sus presupuestos anuales de promoción turística.

Cabo Verde tiene un potencial similar en el Atlántico, con un sector turístico que ya gana terreno entre europeos que buscan destinos menos saturados. La clasificación al Mundial puede acelerar ese posicionamiento, si el país logra articular campañas de promoción específicas: paquetes turísticos asociados a la selección, presencia en ferias internacionales aprovechando la coyuntura y contenidos digitales que conecten fútbol, música y paisaje insular.

A principios de abril, el gobierno lanzó una “estrategia global” de promoción que el ministro de Turismo y Transportes, José Luís Sá Nogueira, describe como “el inicio de una estrategia integrada para promocionar nuestro país durante el Mundial”, apoyada en campañas digitales, alianzas con touroperadores y activación de la diáspora para atraer turistas e inversión.

La narrativa oficial habla de convertir la visibilidad de 2026 en “resultados medibles en llegadas de turistas, creación de empleo y capital extranjero sostenible”, afirmó el ministro.

Jordania y Uzbekistán: diversificación y estabilidad en zonas sensibles

Jordania y Uzbekistán juegan otra liga: la de países emergentes que buscan diversificar su economía y fortalecer su imagen de estabilidad en regiones geopolíticamente complejas.

Para Jordania, el Mundial es una oportunidad para vincularlo con activos turísticos consolidados como Petra, el Mar Muerto o Wadi Rum. La selección nacional puede funcionar como puente emocional entre la audiencia global y un país que, de otro modo, muchos aficionados solo asociarían con la región y no con un destino vacacional concreto.

Según el economista Raad Mahmoud Al-Tal, la clasificación de Jordania al Mundial 2026 es más que un logro deportivo; es un impulso económico. “El evento da visibilidad internacional a Jordania, mejorando su imagen de país estable y atrayendo la confianza de consumidores, inversores y turistas”, dijo a The Jordan Times.

La Selección de Jordania participará en su primera Copa del Mundo. Costa Rica fue uno de sus fogueos para la cita mundialista. (X de la Federación de Jordania/X de la Federación de Jordania)

Aunque la clasificación no garantiza el crecimiento, sí ofrece oportunidades para mayor gasto, patrocinios, exposición mediática y una marca país más sólida. Al-Tal destacó que las empresas jordanas pueden usar el Mundial en Estados Unidos como plataforma de marketing digital y colaboraciones para promocionar productos y dirigirse a mercados internacionales.

Uzbekistán, por su parte, intenta reposicionarse como puerta de entrada a la histórica Ruta de la Seda, con una estrategia de apertura económica y turística. Ver su bandera, escuchar su nombre repetido en transmisiones y contenidos digitales y conocer historias de ciudades como Samarcanda o Bujará abre una ventana para que inversionistas y turistas reconsideren al país como opción. La clasificación al Mundial funciona como sello de modernización y conectividad en un contexto en el que la narrativa oficial es precisamente la de apertura y reformas.

Premios, patrocinios e infraestructura

Más allá del efecto “postales turísticas”, el Mundial también representa recursos directos que se concentran en el ecosistema deportivo y se derraman hacia la economía real.

Solo por participar en la fase de grupos, las federaciones de Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán recibirán premios que, en proporción a su presupuesto histórico, son significativos. A esto se suma la cobertura de gastos logísticos esenciales, lo que libera recursos internos para otros fines: inversión en ligas juveniles, fortalecimiento administrativo, contratación de cuerpos técnicos más especializados e incluso proyectos de infraestructura de pequeño y mediano calibre.

En casos como el de Curazao, donde la federación pasó de lidiar con problemas de liquidez a planificar con horizonte más amplio, el salto no es solo financiero, también es institucional. La capacidad de negociar contratos de patrocinio y derechos de transmisión en mejores condiciones aumenta a medida que el equipo gana relevancia mediática.

El sorteo del Mundial pactó enfrentamientos de selecciones debutantes como Jordania y Cabo Verde contra campeonas mundiales como Argentina y España, respectivamente. (ROBERTO SCHMIDT/AFP)

El “efecto ánimo” en la economía

El impacto económico de un Mundial también se siente en los bolsillos de los hogares, aun cuando los partidos se jueguen lejos:

Aumenta la compra de televisores, servicios de transmisión en línea o cable y paquetes de datos móviles.

Crecen las ventas en bares, restaurantes y comercios que organizan transmisiones colectivas.

Se intensifican las campañas de marketing de bancos, minoristas y marcas de consumo masivo que se montan sobre la imagen de la selección.

En países debutantes, donde el orgullo nacional se dispara, este “efecto ánimo” puede ser todavía más intenso, aunque generalmente temporal. Para sectores como comercio minorista, alimentos y bebidas, telecomunicaciones y entretenimiento, el Mundial se traduce en un pico de demanda que, si se gestiona bien, sirve también para fidelizar clientes más allá del torneo.

Como bien apunta el economista deportivo Stefan Szymanski, coautor de Soccernomics, en sus análisis para medios como el Financial Times, este “shock de confianza” es un catalizador que dispara la demanda emocional. “Para un país debutante, el reto no es solo vender más durante el mes del torneo, sino aprovechar esa visibilidad para fidelizar clientes y atraer inversiones que perduren cuando la euforia se apacigüe”, afirma.

Sin embargo, la experiencia internacional con megaeventos deportivos ofrece una advertencia: las expectativas suelen ser más elevadas que los beneficios reales.

En los países sede del Mundial 2026 ya hay debates sobre proyecciones de impacto económico que se han tenido que revisar a la baja por costos operativos más altos y una demanda turística menos explosiva que la prevista. Esa realidad es un recordatorio para debutantes como Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán: el Mundial es un activo, pero no una varita mágica.