Estilo de vida

El negocio de clasificar al Mundial: el reto económico para Curazao, Cabo Verde, Jordania y Uzbekistán

Descubra cómo Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán pueden convertir su histórico debut en el Mundial 2026 en oportunidades reales de turismo e inversión.

EscucharEscuchar
Por Randall Corella Vargas

El Mundial 2026 será el más grande de la historia, con 48 selecciones. Esto dio espacio a países con poca visibilidad futbolística que participarán por primera vez, como Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán estarán en la vitrina más importante del planeta.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Negocios del MundialMundial 2026Cabo VerdeFIFAEconomía deportiva
Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.