El negocio del miedo: Por qué el cine de terror es la inversión más rentable de Hollywood

El cine de terror no solo atrapa a un público cada vez más joven, también se consolida como una de las industrias más rentables del entretenimiento a nivel mundial. Analizamos las cifras globales de taquilla, su bajo costo de producción y el auge en ‘streaming’.

Por Randall Corella Vargas

Octubre, con sus noches largas y tormentosas, se convierte en la época perfecta para apagar las luces, alistar las palomitas y sumergirse en el mundo del cine de terror.








