El negocio del vinilo: la generación Z impulsa un mercado prémium que revive en Costa Rica

El vinilo crece globalmente como formato premium impulsado por la generación Z. Analizamos el impacto de este renacer en el mercado musical de Costa Rica, sus precios y ferias.

Por Randall Corella Vargas

El vinilo no es una moda pasajera: se ha convertido en el formato físico prémium de la industria musical y la generación Z está en el centro de este renacer. Para sellos, artistas y tiendas, los discos representan poco volumen frente al streaming, pero un ingreso estratégico por margen, fidelidad y construcción de marca.








