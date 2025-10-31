Estilo de vida

El “New York Times” buscó una Costa Rica barata para vacacionar y esto fue lo que encontró

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

Costa Rica se ha ganado una reputación creciente de ser un destino caro, especialmente con el auge de resorts de lujo en Guanacaste y la popularidad de los vuelos internos para evitar sus lentas carreteras.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
The New York Timesturismo
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.