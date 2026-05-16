Estilo de vida

El ocaso de los limpiabotas: un oficio histórico en Costa Rica se resiste a la extinción

El oficio de limpiabotas en Costa Rica se apaga. Conozca la historia, el declive y la realidad de los últimos lustradores en San José y Alajuela.

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Por Randall Corella Vargas

El sonido rítmico del cepillo contra el cuero y el chasquido seco del paño al lustrar fueron durante décadas la banda sonora de los parques y esquinas más concurridas de las ciudades costarricenses.








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Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

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