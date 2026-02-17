El precio del pasaporte cambia según dónde lo tramite: esto es lo que debe pagar en cada entidad autorizada en 2026

Gestionar el pasaporte en Costa Rica no cuesta lo mismo en todos los puntos autorizados. Aunque la tarifa base es idéntica, los cargos adicionales varían y pueden elevar el monto final.

El precio oficial del pasaporte ordinario es de $75 más ₡250 por cargo administrativo. Ese monto aplica tanto para trámite nuevo como para renovación.

El costo del pasaporte varía según la entidad donde se gestione y la forma de pago utilizada. (Juan Fernando Lara Salas)

La alternativa más económica es hacerlo directamente en la Dirección General de Migración y Extranjería y retirar el documento en su sede central en La Uruca o en las regionales. En ese caso no se paga envío.

Con un tipo de cambio de referencia de ₡490 por dólar, el costo total en Migración recogiendo en sede ronda los ₡37.000. Si se solicita entrega a domicilio, se deben sumar ₡5.763 adicionales.

Comparativo de costos por entidad

Entidad Detalle Total aproximado con un tipo de cambio de ₡490 Migración (retiro en sede) $75 + ₡250 ₡37.000 Migración (con envío) $75 + ₡250 + ₡5.763 ₡42.763 Correos (VES) $75 + ₡250 + ₡9.270 (incluye envío) ₡46.270 BCR (Punto País) $75 + $12 + ₡5.763 ₡48.393

En el caso de Correos de Costa Rica, el trámite se realiza en Ventanillas Electrónicas de Servicios (VES). El cargo adicional ya incluye la gestión y el envío, por lo que no es posible evitar ese rubro.

Si se tramita mediante el Banco de Costa Rica (BCR), se debe pagar además una comisión bancaria de $12. El envío también es obligatorio.

Un aspecto que puede influir en el costo final es la forma de pago del depósito previo. Si se realiza desde una cuenta del mismo banco receptor −es decir, el BCR– mediante aplicación, no suele cobrarse comisión.

No obstante, si el pago se hace en ventanilla bancaria, puede aplicarse un cargo cercano a ₡350. Además, si la transferencia se realiza desde otra entidad, como el Banco Nacional, el banco emisor puede cobrar otros montos de comisión por operación interbancaria.

El depósito debe efectuarse el día antes de la cita. Sin el comprobante válido, el trámite no se procesa.

Entre la opción más barata y la más costosa puede haber una diferencia superior a ₡11.000, aun cuando el documento final es exactamente el mismo.