El precio del pasaporte cambia según dónde lo tramite: esto es lo que debe pagar en cada entidad autorizada en 2026

Por Mathew Chaves

Gestionar el pasaporte en Costa Rica no cuesta lo mismo en todos los puntos autorizados. Aunque la tarifa base es idéntica, los cargos adicionales varían y pueden elevar el monto final.








Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

