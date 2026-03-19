El único país de Centroamérica en el top 5 de la felicidad global (es de los más pequeños)

En un hito sin precedentes para la región, un pequeño país de Centroamérica se ha consolidado como la cuarta nación más feliz del mundo, según el World Happiness Report 2026.

Costa Rica no solo es el único de su región en el “Top 5”, sino que ha alcanzado la posición más alta jamás registrada para una nación latinoamericana en la historia de este informe.

Un ascenso histórico entre potencias nórdicas

El ranking, basado en evaluaciones de vida recopiladas por la encuesta mundial de Gallup entre 2023 y 2025, sitúa a Costa Rica solo por debajo de tres naciones europeas: Finlandia, que mantiene el primer puesto, seguida de Islandia y Dinamarca.

Con una puntuación de 7.439 en la escala de Cantril, Costa Rica supera a potencias tradicionales como Suecia (5.º), Noruega (6.º), los Países Bajos (7.º) y Suiza (10.º). Este ascenso marca un contraste significativo con otras naciones industriales occidentales que han visto caer sus niveles de bienestar en la última década.

En un hito sin precedentes para la región, un pequeño país de Centroamérica se ha consolidado como la cuarta nación más feliz del mundo, según el World Happiness Report 2026. (Shutters/Shutterstock)

El factor de la conexión social

El informe de este año, que centra su análisis en el impacto de las redes sociales, ofrece pistas sobre por qué la región mantiene niveles de bienestar tan altos. A diferencia de los países de habla inglesa (como EE. UU. o Canadá), donde el bienestar juvenil ha caído drásticamente, los países latinoamericanos combinan altos niveles de uso de internet con un bienestar juvenil resiliente.

Los investigadores señalan que en América Latina, el diseño de las plataformas es crucial:

Las herramientas que facilitan la conexión social directa , como WhatsApp y Facebook, muestran una asociación positiva con la felicidad en la región.

, como WhatsApp y Facebook, muestran una asociación positiva con la felicidad en la región. Costa Rica y sus vecinos parecen utilizar la tecnología para fortalecer los lazos familiares y comunitarios ya existentes, lo que actúa como un amortiguador contra los riesgos digitales.

La brecha con el resto del mundo

Mientras Costa Rica celebra su cuarta posición, el informe advierte sobre una creciente desigualdad en la felicidad global. La brecha entre el país más feliz (Finlandia) y el menos feliz (Afganistán) es de más de seis puntos.

En el contexto regional, México es el siguiente país latinoamericano en la lista, ubicándose en la posición 12, seguido de Uruguay (31) y Brasil (32). La excepcionalidad de Costa Rica radica en su capacidad para competir directamente con los modelos de bienestar del norte de Europa, basándose en la estabilidad y la calidad de sus conexiones sociales.

Metodología: El ranking se basa en la “Escalera de Cantril”, donde los encuestados evalúan su vida actual del 0 al 10. Los resultados presentados son un promedio de tres años (2023-2025) para garantizar la estabilidad de los datos.