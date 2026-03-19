Estilo de vida

El único país de Centroamérica en el top 5 de la felicidad global (es de los más pequeños)

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

En un hito sin precedentes para la región, un pequeño país de Centroamérica se ha consolidado como la cuarta nación más feliz del mundo, según el World Happiness Report 2026.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
World Happiness ReportCosta Ricafelicidad
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.