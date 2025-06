Hospedarse en el Waldorf Astoria de Costa Rica cuesta hasta $12.000 por noche; nosotros vivimos la experiencia y le contamos por qué

El Waldorf Astoria de Punta Cacique, perteneciente a la cadena Hilton, no llegó a un escenario virgen. El Four Seasons es su competidor directo y el Nekajui Ritz-Carlton Reserve está cerca de serlo, aunque es de una categoría superior, debido a que ofrece un ambiente más íntimo y retirado.

Si trazamos un círculo imaginario de unos 10 kilómetros de diámetro cuyo centro sea la entrada a bahía Culebra, estos tres hoteles de ultralujo quedan en su interior. No es casualidad: además de estar en una región privilegiada por su belleza, todos están cerca del aeropuerto internacional Daniel Oduber, en el cual es común ver jets que esperan a sus dueños mientras ellos disfrutan de la zona.

El Waldorf Astoria, sin embargo, tiene una característica geográfica especial: está a unos 10 minutos en auto de playas del Coco, por un lado, y de Hermosa, por el otro. Esto implica que si los clientes tienen interés en conocer la realidad más cercana de un pueblo tico, pueden hacerlo. No solo pueden hacerlo, lo están haciendo. El hotel les facilita la visita coordinando con un servicio de transporte de alto nivel, aunque nada impide que el huésped pida un Uber, por ejemplo.

De playas del Coco y Herradura han sido contratados una parte importante de los empleados el hotel y no necesariamente porque tuvieran experiencia previa en el sector, sino porque contaban con inglés y ganas de aprender a realizar los trabajos que requiere que un coloso del lujo de este tipo se mantenga a flote todos los días y a toda hora.

Además, el hotel planea llevar a sus instalaciones trabajos de artistas y artesanos de la zona, para que los visitantes conozcan más de la cultura local.

Todo esto, en una región donde las tasas de desempleo y pobreza son de las más altas de Costa Rica, cercanas al 10% y al 25% respectivamente.