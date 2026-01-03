Embajada de Estados Unidos en Costa Rica abre convocatoria de becas completas: así puede concursar

La embajada de Estados Unidos en Costa Rica habilitó una nueva convocatoria para que estudiantes universitarios y educadores que residen en el país participen en un programa de intercambio académico. La iniciativa contempla una estancia de cinco semanas en instituciones de educación superior estadounidenses durante el ciclo 2026.

Esta oportunidad de formación se enfoca en personas con trayectoria de liderazgo y un compromiso demostrado con el servicio comunitario. El proceso de selección busca identificar perfiles que deseen profundizar su conocimiento sobre la cultura, las instituciones y el sistema político estadounidense.

El esquema de la beca elimina la inversión económica por parte de los seleccionados al cubrir los rubros de traslado, manutención y materiales de estudio. La Embajada prioriza en sus criterios de evaluación a aquellos postulantes que posean poca o ninguna experiencia previa en el extranjero.

La convocatoria oficial corresponde a los programas Study of the U.S. Institutes (SUSI). Este programa se divide en dos ramas diferenciadas: una dirigida a líderes estudiantiles de grado y otra para docentes de secundaria o administradores del sector educativo público.

Especialización para líderes estudiantiles

El módulo para universitarios se centra en el “Compromiso Cívico” y se imparte íntegramente en español. La formación incluye cuatro semanas de residencia académica en el Institute for Training and Development (ITD) en Massachusetts y Tucson, Arizona, seguidas de un foro educativo en Washington D.C.

Los interesados deben tener entre 18 y 25 años y cursar del primero al tercer año de carrera en una universidad pública o privada. Según las reglas del programa, el estudiante debe tener ”al menos un semestre pendiente para finalizar la carrera”.

La beca garantiza la administración del programa, los tiquetes internacionales, el transporte terrestre local y un seguro médico (ASPE). Además, provee el alojamiento en residencias universitarias u hoteles y la alimentación completa durante las cinco semanas de estancia.

El plazo para que los estudiantes envíen su formulario al correo electrónico exchangessanjose@state.gov vence a la medianoche del lunes 12 de enero de 2026. Las autoridades diplomáticas notificarán los resultados de la selección a partir del mes de marzo.

El programa para líderes estudiantiles permite la participación de universitarios que aún no dominan el idioma inglés. (Canva /Canva)

Programa para docentes y administradores

La segunda categoría se orienta a educadores de secundaria, administradores educativos, capacitadores o funcionarios del Ministerio de Educación Pública (MEP). El objetivo primordial es que estos profesionales desarrollen o mejoren planes de estudio y materiales educativos relacionados con la historia y valores de Estados Unidos.

Esta rama de la beca se desarrolla totalmente en inglés, por lo que los aspirantes deben demostrar un dominio fluido de esa lengua. El programa combina un seminario académico de cuatro semanas con una gira de estudio de una semana por diversas regiones para mostrar la diversidad cultural y geográfica estadounidense.

La búsqueda se enfoca en profesionales a “mitad de carrera” que tengan edades comprendidas entre los 30 y 50 años. “Los candidatos ideales son individuos que buscan introducir o mejorar aspectos de los estudios sobre Estados Unidos en sus planes de estudios”, detalla la convocatoria.

Los interesados deben remitir su solicitud al correo brenessx@state.gov a más tardar el lunes 5 de enero de 2026. El programa cubre los viajes, libros, actividades culturales y hospedaje, aunque cada participante seleccionado debe costear el trámite de su pasaporte vigente.

Los docentes seleccionados deben asistir a todas las sesiones y completar las tareas de lectura asignadas por la universidad anfitriona.

La convocatoria exige una dedicación exclusiva de los becarios durante el periodo de cinco semanas en Estados Unidos. El reglamento prohíbe que familiares o amigos acompañen a los participantes en cualquier segmento del programa, ya que se trata de un taller intensivo de inmersión total.

El proceso es gratuito y los preseleccionados recibirán una convocatoria formal para una entrevista personalizada como fase final de la evaluación.