Embajada de Estados Unidos en Costa Rica abre convocatoria de becas completas: así puede concursar

Por Mathew Chaves

La embajada de Estados Unidos en Costa Rica habilitó una nueva convocatoria para que estudiantes universitarios y educadores que residen en el país participen en un programa de intercambio académico. La iniciativa contempla una estancia de cinco semanas en instituciones de educación superior estadounidenses durante el ciclo 2026.








