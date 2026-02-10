Embajada de Estados Unidos en Costa Rica realiza una propuesta a cineastas ticos

El American Film Showcase (AFS) anunció la apertura de la convocatoria para su 2026 Sports Documentary Residency, informó la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica.

Esta iniciativa ofrece a realizadores audiovisuales de Costa Rica la oportunidad de participar en una residencia internacional con todos los gastos cubiertos en la prestigiosa USC School of Cinematic Arts en Los Ángeles, California.

El programa está diseñado para que los cineastas seleccionados desarrollen sus proyectos de cine documental vinculados al deporte bajo la tutela de profesores de la Universidad del Sur de California (USC) y mentores destacados de la industria.

Detalles de la convocatoria

La residencia se llevará a cabo del 12 al 26 de junio de 2026. Durante 10 días, los participantes se sumergirán en un entorno de formación avanzada que culminará con un evento de pitch ante referentes de los principales medios de comunicación deportivos.

Requisitos de postulación

La convocatoria está dirigida específicamente a realizadores costarricenses con experiencia previa que cumplan con los siguientes criterios:

Proyecto en curso: Deben contar con un documental en desarrollo relacionado con el ámbito deportivo.

Deben contar con un documental en desarrollo relacionado con el ámbito deportivo. Estado del proyecto: Se aceptan propuestas en fases de investigación, desarrollo, preproducción, producción o posproducción.

Se aceptan propuestas en fases de investigación, desarrollo, preproducción, producción o posproducción. Documentación: Los interesados deberán presentar una descripción del proyecto (máximo 500 palabras), una declaración del director (personal statement), currículum profesional y un enlace a una muestra del trabajo en curso (work-in-progress).

Fecha límite: Las postulaciones permanecerán abiertas hasta el 16 de febrero. Los interesados pueden acceder al formulario oficial a través del siguiente enlace: Formulario de inscripción.

Un puente entre la diplomacia y el cine

El American Film Showcase es el programa principal de diplomacia pública en cine y televisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Su labor se centra en fomentar el intercambio cultural y la cooperación internacional, permitiendo que cineastas locales refuercen sus narrativas con el apoyo de herramientas técnicas estadounidenses.

El prestigio de USC School of Cinematic Arts

La institución sede, ubicada en el epicentro de la industria en Los Ángeles, es reconocida sistemáticamente como una de las mejores escuelas de cine del mundo.

Característica Detalle Fundación 1929 (Primer programa de cine en EE. UU.) Ubicación Los Ángeles, California Especialidades Producción, Guion, Animación, Medios Interactivos Impacto Egresados ganadores de premios Oscar y Emmy

La participación en esta residencia no solo ofrece formación técnica de alto nivel en áreas como cinematografía y narrativa, sino que también integra a los realizadores en una red global de colaboración, promoviendo el concepto de “contar sus propias historias” con estándares de calidad internacional.