Estilo de vida

Estos son los países centroamericanos con menor rechazo de visas para entrar a Estados Unidos

Los datos del Departamento de Estado exponen los porcentajes de rechazo para el visado de no inmigrante en el istmo centroamericano. Las cifras para el año fiscal 2025 oscilan entre el 6,51% y el 58,22% por nacionalidad.

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Por Mathew Chaves

El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó las tasas de rechazo de visas de 2025. El informe detalla los resultados ajustados para las solicitudes procesadas en las sedes consulares de cada país durante el periodo fiscal referido.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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