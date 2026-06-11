Estos son los países centroamericanos con menor rechazo de visas para entrar a Estados Unidos

El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó las tasas de rechazo de visas de 2025. El informe detalla los resultados ajustados para las solicitudes procesadas en las sedes consulares de cada país durante el periodo fiscal referido.

El documento contiene la información estadística de los siete países que componen el istmo de Centroamérica. El reporte permite registrar la actividad administrativa de las oficinas en la región para los trámites de ingreso de no residentes.

La tasa de rechazo ajustada mide la relación entre las denegaciones y el total de casos adjudicados por las autoridades. Los datos no toman en cuenta los casos que comenzaron con algún problema o falta de requisitos, pero que la persona logró corregir a tiempo para que le dieran el permiso.

Las cifras corresponden al visado de no inmigrante de tipo B para motivos de turismo y de negocios. Los porcentajes representan el estado de las solicitudes gestionadas bajo las normas de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

En los casos donde existe una ausencia total de datos o solicitudes para una categoría específica, el informe utiliza el formato de 0%. Este estándar permite la uniformidad técnica en la presentación de la estadística oficial por nacionalidad.

El Departamento de Estado de EE. UU. publica anualmente las estadísticas de delegación de visas. (Getty Images/iStock)

Registros de denegación por nacionalidad en Centroamérica

Panamá: 6,51%

6,51% Costa Rica: 16,14%

16,14% Belice: 32,32%

32,32% Guatemala: 39,21%

39,21% Honduras: 46,52%

46,52% Nicaragua: 53,15%

53,15% El Salvador: 58,22%

Los países ubicados en el sector sur del istmo reportan los registros de rechazo inferiores de la región. Panamá lidera la escala con un 6,51% de respuestas negativas, mientras que Costa Rica se coloca en la segunda posición de mayor acceso con un 16,14%.

Los datos de 2025 muestran variaciones respecto a 2024, año en que Costa Rica reportó un 12,66% de rechazo frente al 19,93% de Panamá. En ese periodo previo, el porcentaje costarricense fue el más bajo de la región.

El resto de las naciones de la zona reporta indicadores que inician a partir del 30%. Belice presenta un 32,32%, seguido por Guatemala con un 39,21% y Honduras con un 46,52% al finalizar el periodo de análisis correspondiente al año fiscal de 2025.

Las tasas superiores al 50% de respuestas negativas se concentran en el norte del istmo. Nicaragua reporta un 53,15% de solicitudes denegadas, mientras que El Salvador fija el valor más alto de Centroamérica con un 58,22% de rechazo.

El Departamento de Estado actualiza estas bases de datos de forma anual. Los registros históricos quedan disponibles de manera pública para la consulta de usuarios y analistas internacionales.

Las estadísticas del informe también son utilizadas por el gobierno estadounidense para revisar de forma periódica la elegibilidad de los países en programas de exención de visado o facilidades de viaje globales.