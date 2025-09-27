Expocasa 2025: gane un terreno con vista al mar y un cuadraciclo mientras busca su nuevo hogar

La feria Expocasa 2025, la plataforma líder del sector inmobiliario desde hace casi dos décadas, se llevará a cabo del 16 al 19 de octubre en Parque Viva, en la Guácima de Alajuela.

Este es el evento de referencia para la inversión, el financiamiento y las tendencias de diseño inmobiliario en el país y, al igual que el año pasado, esta edición sorteará un terreno de 1.000 metros cuadrados en el Residencial Avancari, en Colorado de Abangares, Guanacaste, a tan solo 20 minutos de la playa.

Además, durante los días de feria se sorteará un cuadraciclo HONDA TRX250TE, para el mismo ganador.

De esta manera, los asistentes tendrán la posibilidad de encontrar su nuevo hogar y conocer las últimas tendencias del sector residencial, al tiempo que participan por estos premios.

Más de 90 expositores

El encuentro reunirá a 91 expositores, marcando la agenda de negocios para constructores, entidades financieras y proveedores de servicios para el hogar.

El eje central de Expocasa 2025 es la oferta inmobiliaria diversificada, diseñada para responder a las diferentes necesidades del mercado.

Los expositores confirmados presentarán una amplia gama de proyectos, abarcando desde desarrollos en proceso de construcción hasta unidades listas para entrega inmediata.

La oferta incluye propiedades en diversas zonas geográficas de Costa Rica y contempla tanto formatos de construcción vertical (apartamentos en torre) como horizontales (casas en condominio), con el fin de satisfacer la demanda por modelos de vivienda que incorporan amenidades modernas.

Esta variedad posiciona a la feria como un barómetro de las tendencias de desarrollo en bienes raíces a nivel nacional.

Financiamiento y Solidez Crediticia

Un pilar fundamental de la feria es facilitar el acceso a la vivienda. Las entidades financieras presentes ofrecerán condiciones crediticias especiales y exclusivas, que solo estarán disponibles durante los cuatro días del evento.

Esta concentración de oferta crea un ambiente propicio para que los visitantes obtengan el financiamiento necesario para concretar la adquisición de su nuevo hogar.

“Desde hace más de 20 años, EXPOCASA se ha consolidado como la feria más exclusiva del sector inmobiliario en Costa Rica. Este evento es la oportunidad perfecta para presentar los mejores proyectos y productos a miles de visitantes que sueñan con adquirir su hogar, remodelar su espacio o encontrar las últimas tendencias en diseño y decoración”, afirmó Manrique Segura Selva, coordinador de Expocasa.

La entrada de la feria es gratuita y el parqueo en el lugar tiene un costo de ȼ5.000.

La feria será del 16 al 19 de octubre en Parque Viva. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Expansión al diseño y tendencias del hogar

Expocasa 2025 no solo se limita a la compraventa de propiedades, sino que amplía su alcance para incluir la remodelación y el diseño de espacios.

El evento integra la ExpoJardinería y el espacio Inspirarte, dedicados a las últimas tendencias en:

Diseño de Interiores: Iluminación, acabados y decoración.

Innovación en el hogar: Tecnologías como paneles solares y soluciones para piscinas y jacuzzis.

Especialización: La feria abarca industrias como arquitectura, arte, jardines, diseño de cocina y electrodomésticos, ofreciendo una solución integral para quienes buscan transformar o mejorar su calidad de vida en el hogar.

Un espacio educativo y profesional

La feria también mantiene un enfoque educativo y profesional y por eso esta edición contará con una tarima de charlas y exposiciones sobre temas cruciales que van desde opciones de financiamiento y seguridad en el hogar, hasta las tendencias de decoración y el cuidado de mascotas.

Este componente busca ofrecer valor a los asistentes al proporcionarles conocimiento útil para la toma de decisiones financieras y de estilo de vida.

Para más información, los interesados pueden visitar el sitio web expocasa.co.cr, escribir a los correos ventasexpocasa@nacion.com e infoexpocasa@nacion.com, o al WhatsApp 6050-2728.