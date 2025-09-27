Estilo de vida

Expocasa 2025: gane un terreno con vista al mar y un cuadraciclo mientras busca su nuevo hogar

La feria, de entrada gratuita, tendrá lugar del 16 al 19 de octubre en Parque Viva

Por Brandon Flores

La feria Expocasa 2025, la plataforma líder del sector inmobiliario desde hace casi dos décadas, se llevará a cabo del 16 al 19 de octubre en Parque Viva, en la Guácima de Alajuela.








ExpocasaFeria de vivienda
