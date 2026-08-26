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Feriado del 31 de agosto: ¿habrá restricción vehicular?

La restricción vehicular no se aplicará este lunes 31 de agosto por el feriado. Conozca cuándo regresará y qué placas tendrán restricción.

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Por Alonso Ramírez

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La restricción vehicular por número de placa no se aplicará este lunes 31 de agosto en San José, debido al feriado por el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense.








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Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

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