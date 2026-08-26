Feriado del 31 de agosto: ¿habrá restricción vehicular?

La restricción vehicular por número de placa no se aplicará este lunes 31 de agosto en San José, debido al feriado por el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense.
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