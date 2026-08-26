Feriado del 31 de agosto: ¿habrá restricción vehicular?

La restricción vehicular por número de placa no se aplicará este lunes 31 de agosto en San José, debido al feriado por el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que, por primera vez desde la creación de esta medida, el feriado coincidirá con un lunes. Por esa razón, la restricción vehicular no estará vigente durante esa jornada.

La medida establece qué vehículos pueden circular por determinadas zonas de San José según el último dígito de su placa.

La restricción vehicular por número de placa se suspenderá este lunes 31 de agosto debido al feriado por el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Restricción regresará el martes

La aplicación de la restricción vehicular se retomará con normalidad el martes 1.º de septiembre.

Ese día corresponderá la restricción a los vehículos cuyas placas terminen en 3 o 4.

La medida se mantendrá bajo el calendario habitual durante el resto de la semana, por lo que los conductores deberán revisar el último número de su placa antes de desplazarse por las zonas sujetas a la restricción.

El MOPT recordó que la suspensión de este lunes responde exclusivamente a la condición de feriado. A partir del martes 1.º de septiembre, la medida volverá a aplicarse según la terminación de las placas.