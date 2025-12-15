Gané un premio del Gordo Navideño 2025 comprando por Internet. ¿Cómo puedo cobrar mi premio?

Si se pegó un premio del Gordo Navideño 2025 comprando por internet en Costa Rica a través de la plataforma oficial de la Junta de Protección Social (JPS), existen varias opciones para reclamar el premio.

El proceso de cobro será automático siempre que haya registrado correctamente su cuenta bancaria antes del sorteo. En caso contrario, deberá realizar algunos pasos adicionales para reclamar su dinero.

Para quienes compraron lotería en www.jpsenlinea.go.cr, la JPS realiza el pago de premios mediante transferencia bancaria automática si el ganador registró previamente su cuenta IBAN en la plataforma. Este sistema aplica para todo tipo de premios, desde terminaciones hasta montos millonarios.

La cuenta IBAN debe cumplir con requisitos específicos: estar a nombre del ganador, activa, en colones y con todos los datos completos y correctos. El pago se efectúa dentro de las 24 horas del día hábil siguiente al sorteo, aunque en sorteos de alto volumen como el Gordo Navideño puede tomar algunos días adicionales debido a la cantidad de transacciones.

Para premios superiores a $10.000, la Unidad de Pago de Premios debe enviar al correo electrónico registrado una certificación que permita validar el origen de los fondos.

¿No registró su cuenta IBAN? Estas son sus opciones

Si compró lotería en línea pero no registró su cuenta bancaria antes del sorteo, o si la información está desactualizada, el pago automático no se puede realizar. En estos casos, la JPS indicó que los montos quedan “automáticamente para pago en efectivo por parte de la plataforma de servicios”.

Los ganadores tienen dos alternativas:

1. Registrar la cuenta y solicitar transferencia: Puede actualizar correctamente su cuenta IBAN en la página www.jpsenlinea.go.cr y luego contactar a la plataforma mediante el correo electrónico premiojpsenlinea@jps.go.cr para solicitar que el premio sea cancelado vía transferencia.

2. Cobrar en efectivo: Presentarse personalmente en las oficinas centrales de la JPS en San José o en los lugares autorizados para retirar el premio en efectivo.

Si se pegó un premio del Gordo Navideño 2025 comprando por internet en Costa Rica a través de la plataforma oficial de la Junta de Protección Social (JPS), existen varias opciones para reclamar el premio. (Albert Marín/Sorteo del gordo navideño 2025.)

Requisitos para cobrar en persona

Para hacer efectivo el cobro presencial debe cumplir con los siguientes requisitos:​

Presentar cédula de identidad vigente y en buen estado

En el caso de premios mayores , es necesario tener cuenta bancaria con el banco correspondiente.

, es necesario tener Para premios menores, el pago puede realizarse en efectivo o depositarse en una cuenta.​

Si desea que el premio sea depositado en alguna cuenta bancaria propia, debe aportar el número de cuenta IBAN.

Plazo para cobrar

Es fundamental recordar que el plazo máximo para cambiar premios es de 60 días naturales contados a partir del día hábil siguiente a la realización del sorteo. Los premios que no sean cambiados en este plazo pasan a formar parte de las utilidades de la JPS.

Como el sorteo del Gordo Navideño 2025 se realizó el 14 de diciembre, los ganadores tienen hasta mediados de febrero de 2026 para hacer efectivos sus premios.

Recomendaciones finales

La JPS enfatiza la importancia de verificar la información bancaria antes de cada sorteo para evitar contratiempos. Quienes compran regularmente en línea deben mantener actualizados sus datos en la plataforma jpsenlinea.go.cr.​

En caso de dudas o problemas con el pago, puede comunicarse al correo premiojpsenlinea@jps.go.cr o contactar a la JPS al teléfono 2522-2000.​

Este año, tanto el premio mayor (número 78, serie 714) como el segundo premio (número 59, serie 052) del Gordo Navideño se vendieron a través de la plataforma en línea, lo que demuestra la creciente popularidad de este canal de compra que representa aproximadamente el 10% de las ventas totales de lotería en Costa Rica.