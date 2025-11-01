Estilo de vida

Golden retriever en Costa Rica: conozca el costo mensual de mantener al popular perro de pelaje dorado

Antes de tomar la decisión, conozca la realidad económica de tener un golden retriever en Costa Rica. Analizamos los costos desde la adquisición inicial hasta la manutención mensual, incluyendo alimentación, salud y accesorios.

EscucharEscuchar
Por Randall Corella Vargas

Los golden retriever, con su carácter noble y su deslumbrante pelaje, han conquistado los corazones de miles de personas en Costa Rica. No es de extrañar que esta raza se haya convertido en una de las favoritas entre las familias ticas que buscan un compañero leal y juguetón.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Costa Ricagolden retrieverperrosmascotas
Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.