Gordo Navideño 2025 en Costa Rica: la lista completa de los 12.246 premios que usted puede ganar y la probabilidad matemática de acertar

El ambiente en las calles de Costa Rica cambia este mes; el frío de diciembre se mezcla con la calidez de la esperanza que miles de ciudadanos depositan en un pedacito de papel.

El próximo domingo no es una fecha cualquiera, es el día marcado en el calendario donde los sueños de casa propia, viajes o libertad financiera parecen estar a solo un sorteo de distancia.

La Junta de Protección Social (JPS) tiene todo listo para el evento de azar más esperado del año: el Gordo Navideño 2025, un fenómeno que moviliza a gran parte del país alrededor de las tómbolas de la suerte.

La institución pone sobre la mesa una bolsa de premios que supera los ₡26.000 millones, distribuidos en una emisión quíntuple que busca maximizar la cantidad de ganadores. Pero más allá de la cifra astronómica del acumulado, lo que realmente define las posibilidades del jugador es la estructura masiva de premios secundarios y consolaciones.

El primer Sorteo Extraordinario de Navidad como tal se llevó a cabo el 18 de diciembre de 1960. El premio de ese año fue de ₡1 millón. (Rafael Pacheco Granados)

Según el plan oficial de premios aprobado por la JPS, cada emisión de 100.000 billetes (numerados del 00 al 99999 y con series del 000 al 999) esconde un total de 12.246 premios directos e indirectos. Esto significa que la “suerte” no es un concepto abstracto, sino una realidad estadística tangible: existen más de doce mil combinaciones ganadoras esperando por un dueño en cada emisión.

El plato fuerte, por supuesto, son los premios principales que cambian vidas en un instante:

Premio mayor: Paga ₡1.600 millones por emisión. Si un jugador posee el entero (40 fracciones) con la serie y el número ganador, se lleva esa cifra completa. En total, hay ₡8.000 millones destinados solo a este rubro en las cinco emisiones.

Paga por emisión. Si un jugador posee el entero (40 fracciones) con la serie y el número ganador, se lleva esa cifra completa. En total, hay ₡8.000 millones destinados solo a este rubro en las cinco emisiones. Segundo premio: Otorga ₡160 millones por emisión, una cifra nada despreciable que resuelve la vida económica de cualquier familia.

Otorga por emisión, una cifra nada despreciable que resuelve la vida económica de cualquier familia. Tercer premio: Entrega ₡80 millones por emisión, cerrando la tríada de los premios más codiciados.

Sin embargo, la riqueza de este sorteo radica en su profundidad. La lista de premios directos es extensa y está diseñada para repartir millones entre miles de ganadores a lo largo y ancho del territorio nacional.

Además de los tres grandes, el plan incluye:

15 premios de ₡6 millones cada uno.

de ₡6 millones cada uno. 25 premios de ₡3 millones cada uno.

de ₡3 millones cada uno. 30 premios de ₡2 millones cada uno.

de ₡2 millones cada uno. 77 premios de ₡1 millón cada uno.

Las probabilidades

Entender las probabilidades permite jugar con expectativas realistas. Al existir 100.000 billetes distintos en cada emisión, la probabilidad matemática de acertar el premio mayor con un solo billete es de 1 en 100.000, lo que equivale a un 0,001%. Es un escenario difícil, reservado para los más afortunados.

Históricamente, los números bajos (entre 00 y 49) han sido favorecidos en 34 ocasiones, mientras que los altos (entre 50 y 99) lo han sido en 29 ocasiones, según datos hasta el 2024. (Albert Marín/Albert Marin)

No obstante, la estructura del sorteo ofrece múltiples formas de ganar que van más allá del “golpe de suerte” principal. A continuación, desglosamos los premios derivados que completan la bolsa y sus respectivas probabilidades:

Billetes con la serie del mayor pero diferente número: Según la JPS, hay 97 de estos premios. Corresponden a tener la serie ganadora pero no el número exacto. Pagan ₡1.300.000 por entero.

Según la JPS, hay de estos premios. Corresponden a tener la serie ganadora pero no el número exacto. Pagan por entero. Probabilidad : 97 en 100.000 = 0,097% .

97 en 100.000 = . Billetes con el número del mayor pero diferente serie: Existen 999 combinaciones ganadoras. Es el consuelo ideal para quien “casi” le pega al gordo. Pagan ₡1.100.000 por entero.

Existen combinaciones ganadoras. Es el consuelo ideal para quien “casi” le pega al gordo. Pagan por entero. Probabilidad : 999 en 100.000 = 0,999% (casi un 1%).

999 en 100.000 = (casi un 1%). Número igual al segundo premio con diferente serie: Hay 999 premios de este tipo. Pagan ₡240.000 por entero.

Hay premios de este tipo. Pagan por entero. Probabilidad : 999 en 100.000 = 0,999% .

999 en 100.000 = . Número igual al tercer premio con diferente serie: También ofrece 999 oportunidades. Pagan ₡160.000 por entero.

También ofrece oportunidades. Pagan por entero. Probabilidad: 999 en 100.000 = 0,999%.

Si analizamos el panorama general, las noticias son mucho más alentadoras. Al sumar la totalidad de premios directos, terminaciones y aproximaciones, tenemos 12.246 oportunidades de ganar por emisión.

Esto nos lleva al cálculo global: Probabilidad total = 12.246 premios ÷ 100.000 = 12,24%

Esto significa que, estadísticamente, usted tiene una probabilidad del 12,24% de obtener algún tipo de ganancia en el sorteo. En términos simples, aproximadamente 1 de cada 8 billetes resultará premiado.

La categoría más frecuente es la terminación, que corresponde a acertar la última cifra del premio mayor. Como hay 10 dígitos posibles (del 0 al 9), la probabilidad es de 1 en 10 (10%). Este premio paga ₡160.000 por entero, permitiendo al jugador recuperar la inversión y obtener una ganancia equivalente.

Finalmente, están las aproximaciones, que premian al número inmediatamente anterior y posterior al mayor (con la misma serie). La probabilidad es de 1 en 50.000 (0,002%), pero el pago es considerable: ₡10 millones por entero.

La JPS mantiene el precio oficial en ₡2.000 por fracción y ₡80.000 por el entero de 40 pedacitos. El sorteo se realizará este domingo 14 de diciembre a las 7:30 p. m.