Guía para ver el Mundial 2026 desde Costa Rica: canales, plataformas y precios

¡La cuenta regresiva ha terminado! A pocas horas de que ruede el balón en el Mundial Norteamérica 2026, quienes deseen ver los partidos en Costa Rica deberán decidir ante la diversidad de derechos de transmisión distribuidos en televisión nacional, servicios de cable y canales digitales.

Como ha ocurrido en las recientes ediciones del torneo, este nuevo Mundial, marcado por la expansión a 48 equipos y 104 partidos en total, contará con una difusión dividida que alterna entre el acceso gratuito y las modalidades de pago bajo suscripción.

La transmisión por televisión abierta estará liderada por Teletica (Canal 7), que ofrecerá un paquete de 32 partidos seleccionados, incluyendo el encuentro inaugural de este jueves 11 de junio (México vs. Sudáfrica, 1 p. m.) y las fases decisivas del torneo (semifinales y final).

Esta opción gratuita de Canal 7 permitirá a los usuarios seguir los momentos clave del torneo norteamericano sin incurrir en gastos adicionales, aunque no garantiza la cobertura de la totalidad del calendario.

Ahora bien, para quienes buscan la oferta completa de los 104 partidos, el mercado de televisión por cable está dominado por Tigo. La compañía de telecomunicaciones lanzó el canal exclusivo Fox+, el cual transmitirá la totalidad del evento. Este canal estará disponible en la grilla de Tigo (10), Kölbi TV (515), Telecable (220) y Metrocom (73).

Asimismo, la red internacional Fox ofrecerá partidos a través de operadores como Kölbi, Telecable y Metrocom, diversificando el acceso según el proveedor residencial del usuario.

¿Dónde podrá ver Fox+?

La distribución de las señales para la Copa del Mundo varía según el proveedor de televisión por cable.

Operador Fox (canal) Fox+ (canal) Kölbi TV 513 515 Telecable 219 220 Tigo 9 10 Metrocom 401 73 Claro 641 No disponible Liberty No disponible No disponible Sky No disponible No disponible

Todos los partidos del Mundial 2026 estarán disponibles en la aplicación TDMax de Teletica, a través de Fox. (Redes de TDMax/Fotocomposición en Canva)

El Mundial en el móvil

El segmento del streaming y plataformas digitales se perfila como la principal alternativa para el consumo móvil del Mundial 2026. La plataforma TDMAX, operada por Teletica, confirmó la transmisión completa del certamen mediante una alianza estratégica con Fox+. Esta opción permite a los usuarios prescindir de los contratos tradicionales de cable a cambio de una suscripción digital mensual.

También estará disponible en la app T-Play de Telecable, para los usuarios suscritos a ese servicio de la operadora.

Por último, en cuanto a la radio, el medio tradicional mantendrá su relevancia para el seguimiento en tiempo real del Mundial, como lo ha sido desde el siglo pasado.

En Costa Rica, el Mundial se transmitirá en vivo a través de las frecuencias de radio Columbia (98.7 FM), Teletica Radio (91.5 FM) y radio Monumental (93.5 FM). Estas emisoras realizan coberturas completas y análisis de los partidos.

¿Cuánto cuesta ver el Mundial?

Los costos mínimos para el usuario dependen del nivel de acceso deseado. El seguimiento parcial mediante Canal 7 y las emisoras de radio es totalmente gratuito (excluyendo el costo de la electricidad o los dispositivos).

Para quienes desean la cobertura total sin cambiar de cablera, el costo base es la suscripción mensual a la aplicación TDMAX, cuyo valor de mercado estándar es de $11 (unos ¢5.500).

Por su parte, los clientes que ya poseen un plan de televisión con Tigo no deberán pagar costos extra, ya que el canal mundialista está incluido en su paquete regular. El Plan Residencial con Internet de 250 Mbps de velocidad, televisión HD y plataformas como HBO Max, tiene un precio de ¢21.515 al mes (precio promocional).

Para quienes deseen contratar el plan T-Play de Telecable y poder ver el Mundial tanto en televisión digital como en la aplicación del mismo nombre, el precio varía según la velocidad de Internet, con precios mensuales que van desde ¢25.990 hasta ¢55.990.

Por su parte, Kölbi TV Digital ofrece más de 100 canales digitales y la suscripción básica permite la instalación y alquiler de cajas en hasta 2 televisores por ¢21.250.

Finalmente, el servicio de televisión de Metrocom se ofrece con paquetes de Internet más TV desde ¢33.995 mensuales.