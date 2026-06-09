Estilo de vida

Guía para ver el Mundial 2026 desde Costa Rica: canales, plataformas y precios

Conozca las opciones, canales y precios para ver los 104 partidos del Mundial 2026 en Costa Rica, desde televisión abierta y cable hasta streaming.

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Por Randall Corella Vargas

¡La cuenta regresiva ha terminado! A pocas horas de que ruede el balón en el Mundial Norteamérica 2026, quienes deseen ver los partidos en Costa Rica deberán decidir ante la diversidad de derechos de transmisión distribuidos en televisión nacional, servicios de cable y canales digitales.








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Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

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