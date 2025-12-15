Guía práctica: Así puede comprar lotería de la JPS en línea (el Gordo Navideño 2025 se vendió por esta vía)

La transformación digital ha llegado también a la suerte. Para quienes están acostumbrados a buscar a su chancero de confianza en la esquina, dar el salto a la compra de lotería por Internet puede generar dudas. Sin embargo, el proceso es más seguro y directo de lo que parece, eliminando el riesgo de sobreprecios y garantizando el depósito automático de los premios.

Este 2025, tanto el premio mayor (número 78, serie 714) como el segundo premio (número 59, serie 052) del Gordo Navideño se vendieron a través de la plataforma en línea, lo que demuestra la creciente popularidad de este canal de compra que representa aproximadamente el 10% de las ventas totales de lotería en Costa Rica.

Si nunca ha adquirido productos de la Junta de Protección Social (JPS) a través de la web, esta guía le explica el paso a paso para hacerlo de forma segura y oficial.

1. El sitio oficial: Seguridad ante todo

Lo primero que debe saber es que la única plataforma oficial para la compra directa de Lotería Nacional y Chances es www.jpsenlinea.go.cr.

Es vital verificar que la dirección termine en .go.cr. En mayo de 2024, la institución migró de su antiguo dominio (.com) a este nuevo gubernamental para blindar la seguridad de las transacciones, siguiendo recomendaciones del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).

“Este cambio obedece a incorporar mejoras en los controles de ciberseguridad recomendados por el Micitt”, informó la Junta en su momento sobre la actualización de la plataforma.

2. Registro de cuenta: Su identidad digital

Para comprar, debe estar registrado. El sistema valida su identidad contra la base de datos del Tribunal Supremo de Elecciones o Migración.

Ingrese a www.jpsenlinea.go.cr. Seleccione la opción “Crear cuenta” si es usuario nuevo. Deberá ingresar su número de cédula (o DIMEX), fecha de nacimiento y fecha de vencimiento del documento. Complete el formulario con su correo electrónico, teléfono y cree una contraseña segura.

Dato clave: Durante el registro (o posteriormente en su perfil), se le solicitará una cuenta IBAN en colones a su nombre. Este paso es fundamental: si gana, el dinero se depositará automáticamente en esa cuenta, evitando que tenga que ir a las oficinas centrales a cambiar el premio.

3. El proceso de compra

Una vez dentro del sistema con su usuario y contraseña, la interfaz es intuitiva:

Seleccione el sorteo: Verá disponibles los botones para “Lotería Nacional” o “Chances” según el día.

Verá disponibles los botones para “Lotería Nacional” o “Chances” según el día. Escoja sus números: Puede elegir sus números y series preferidos manualmente. Si el número no está disponible (porque ya se vendió todo el inventario digital), el sistema se lo indicará. También puede usar la opción de “Gallo Tapado” para una selección aleatoria.

Puede elegir sus números y series preferidos manualmente. Si el número no está disponible (porque ya se vendió todo el inventario digital), el sistema se lo indicará. También puede usar la opción de “Gallo Tapado” para una selección aleatoria. Carrito de compras: Al igual que en una tienda virtual, sus billetes se agregan a un carrito. Verifique la cantidad de fracciones y el monto total antes de proceder.

4. Métodos de pago: Tarjeta o Firma Digital

Actualmente, tiene dos vías para pagar:

Tarjeta de Crédito o Débito: Se aceptan tarjetas Visa y Mastercard. El proceso es inmediato y funciona como cualquier comercio electrónico. Cuenta IBAN: Para usuarios avanzados que prefieren el débito desde su bancaria.

5. ¿Y la aplicación móvil?

Es común confundirse con la app “JPS A SU ALCANCE”. Es importante aclarar que, actualmente, la compra directa de Chances y Lotería se realiza exclusivamente a través del sitio web.

La aplicación móvil tiene otra función: sirve para activar las fracciones (tanto físicas como digitales) para participar en promociones adicionales y el programa “La Rueda de la Fortuna”, así como para verificar resultados. No intente comprar directamente en la app; utilice el navegador de su celular o computadora para ir al sitio web mencionado.

6. ¿Cómo cobro si gano?

Esta es la mayor ventaja del sistema en línea. Si sus números resultan favorecidos:

Premio automático: El sistema realiza el depósito a su cuenta IBAN registrada a más tardar el día hábil siguiente al sorteo (usualmente en 24 horas).

El sistema realiza el depósito a su cuenta IBAN registrada a más tardar el día hábil siguiente al sorteo (usualmente en 24 horas). Sin cuenta registrada: Si compró sin registrar una cuenta IBAN válida, el premio quedará para retiro en efectivo en la plataforma de servicios de la JPS, o deberá contactar a soporte para coordinar la transferencia.

“Los premios serán pagados al jugador mediante depósito en su cuenta bancaria, cuando haya registrado su cuenta IBAN activa y en colones en la Web Comercial de previo a la realización del sorteo”, estipula la normativa de la institución.

Comprar en línea no solo asegura el precio oficial (sin especulación), sino que garantiza que, en caso de un golpe de suerte, el dinero llegue seguro a su banco sin necesidad de hacer filas ni portar efectivo.